На здании Дворца спорта в Барнауле появился логотип

На входом в здание Дворца спорта в Барнауле появился логотип. На фоне темно-синего фасада спорткомплекса теперь красуется треугольная эмблема ХК "Динамо-Алтай".
Напомним, Дворец спорта имени Титова в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года из-за нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля 2019 года объект выкупил предприниматель Михаил Дроздов. Новый владелец пообещал, что здание сохранит свой профиль и останется главной площадкой для проведения всех крупных событий в регионе. Дворец переименовали в "Титов Арену".
Ранее стало известно, что ремонт Дворца спорта могут отложить на долгое время из-за пандемии. Ожидалось, что собственник арены этим летом завершит ремонт фасада, где появится большое электронное табло. Но из-за отмены массовых мероприятий спортивный объект несет огромные убытки, что влияет на ход работ.
Комментарии
Стилизованную букву Д различить сложно, это просто какой-то фершлюс
Это буква Д? Вообще бы не догадался, если бы вы не сказали