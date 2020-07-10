Пушков рассказал, каким артистам следует запретить приезжать в Россию

Зарубежным артистам, которые враждебно критикуют Россию, следует запретить въезд в страну, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что в РФ действуют меры против ряда антироссийски настроенных зарубежных политиков. Такие же санкции можно ввести и в отношении иностранных звезд.
"У нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещён въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью", — написал Пушков в Twitter.
Ранее Пушков прокомментировал сообщения о том, что Румыния собирается признать Россию враждебным государством, назвав такие заявления "ложными банальностями".
Комментарии
Определённо надо вводить ограничение по цвету штанов ,исключая радужные.
10.07.2020 20:28
CALIBR
По типу американцев? Не пускать - они первые придумали.