Один человек погиб при ДТП в Алтайском крае

Фото: "Местное время"
Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля произошло на 304-м километре трассы А-322 недалеко от Рубцовска.
Как сообщает "Местное время", автомобиль Toyota Camry с двумя людьми двигался со стороны села Веселоярск в сторону Рубцовска. Во время обгона водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в кювет.
В результате аварии один человек погиб до приезда медиков. Второй получил травму головы, его госпитализировали в рубцовскую горбольницу № 1.
Ранее в Алтайском крае при ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали. Авария произошла 8 июня на бийской трассе недалеко от перекрестка Старая Чемровка — Шубенка. Тогда после столкновения один из автомобилей вылетел в кювет, а другой загорелся.
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