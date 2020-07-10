Мэрия Барнаула ищет арендатора в подземку на площади Октября

Городская администрация выставила на аукцион торговые площади в подземном пешеходном переходе на площади Октября в Барнауле, сообщает "Алтайский портал недвижимости". Мэрия предлагает взять из в аренду на 11 месяцев.
Представлено два лота. Один крупный, а другой небольшой. Площадь первого достигает 414 кв. метров. Месячная арендная ставка – 305 тысяч рублей в месяц.
Второе помещение занимает 13 квадратов. Оно расположено на выходе из подземного пешеходного перехода в сторону дома № 1 по проспекту Строителей. Его предлагают арендовать за 9,7 тысяч рублей в месяц.
Все площадки предназначены исключительно в целях розничной торговли.
Ранее amic.ru писал, что ИСК "Союз" выкупила с торгов квартал 2036. Это последний квартал, который в Барнауле оставался под комплексную застройку. Компания Владимира Отмашкина предложила за участок рекордные для Барнаула 548 млн рублей.
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