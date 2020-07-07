Это сумасшествие. Последний квартал под застройку продали в Барнауле за 548 млн рублей

ИСК "Союз" выкупила с торгов квартал 2036. Это последний квартал, который в Барнауле оставался под комплексную застройку. Компания Владимира Отмашкина предложила за участок рекордные для Барнаула 548 млн рублей и обошла "Жилищную инициативу", "Алгоритм" и "Строительные камень". Однако эксперты рынка уверены: отдавать за землю в 12 га на окраине города полмиллиарда – настоящее сумасшествие.

Зеркало отчаяния

На выкупленном участке "Союз" построит жилой комплекс из 25-этажных домов. Как рассказали amic.ru в компании, его концепция будет похожа на уже строящийся ЖК "Лапландия" (квартал из семи панельных высотных домов за ТЦ Dommer на Павловском тракте). Однако получить прибыль от работы в квартале 2036 застройщик не рассчитывает.

"Такая сумма – рекорд не только для Барнаула. Конечно, там прибыли не будет, но будут заняты люди, производство. Это самое главное. Для города это плюс, потому что получил незапланированные полмиллиарда в бюджет. Сейчас мы уверены, что будут заняты люди, потому что есть земля для работы. А то бы пошли работать в Новосибирск", – рассказал amic.ru заместитель генерального диектора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

Однако эксперты рынка считают: покупка такого участка – не победа, а беда.

"Это отражает степень отчаяния некоторых застройщиков и степень бездеятельности некоторых чиновников, которые загнали строителей в тупик. Это просто какой-то нонсенс. В Сибири продавать землю по такой цене – сумасшествие. Скорее всего, бились компании не на жизнь, а на смерть, добровольно застройщик никогда бы не предложили такую цену", – уверен эксперт.

Он считает, что компания, отдавшая за участок такую сумму, теперь будет вынуждена строить только небольшие квартиры. Только так вложения хотя бы минимально оправдаются.

"Близко к правде, что компания не получит прибыли. Теперь она будет вынуждена строить 25-этажные дома с малогабаритными квартирами", – говорит он.

Что известно о квартале 2036?

Квартал 2036 – это последний сформированный участок на окраине города, предназначенный под комплексную застройку. Площадь участка – 12 га. По оценкам застройщиков, в нем можно возвести 120 тыс. квадратных метров жилья. Участок интересен тем, что здесь уже проведены сети коммуникаций, поэтому победитель может сразу приступить к строительству жилья. По условиям торгов, "Союз" возведет не только многоквартирные дома, но детский сад-ясли, а также школу на 300 мест.

Кстати, не исключено, что работать в квартале все-таки будут сразу несколько застройщиков. Такие случаи в городе уже были.

Компания "Барнаулкапстрой", купившая квартал 2033, размежевала его на участки и передала "Адалин-Строю", "Жилищной инициативе", "Союзу" и "Алгоритму". Арендаторы кварталов 2037 ("Адалин-Строй") и 2032 ("Жилищная инициатива") тоже передали часть территории компании "Алгоритм". В"Союзе" комментировать такой вариант пока отказались.