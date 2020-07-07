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Это сумасшествие. Последний квартал под застройку продали в Барнауле за 548 млн рублей

, ИА "Амител"
Квартал 2036 купила компания "Союз"
Строительство ЖК в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Строительство ЖК в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

ИСК "Союз" выкупила с торгов квартал 2036. Это последний квартал, который в Барнауле оставался под комплексную застройку. Компания Владимира Отмашкина предложила за участок рекордные для Барнаула 548 млн рублей и обошла "Жилищную инициативу", "Алгоритм" и "Строительные камень". Однако эксперты рынка уверены: отдавать за землю в 12 га на окраине города полмиллиарда – настоящее сумасшествие.

Зеркало отчаяния

На выкупленном участке "Союз" построит жилой комплекс из 25-этажных домов. Как рассказали amic.ru в компании, его концепция будет похожа на уже строящийся ЖК "Лапландия" (квартал из семи панельных высотных домов за ТЦ Dommer на Павловском тракте). Однако получить прибыль от работы в квартале 2036 застройщик не рассчитывает.

 

"Такая сумма – рекорд не только для Барнаула. Конечно, там прибыли не будет, но будут заняты люди, производство. Это самое главное. Для города это плюс, потому что получил незапланированные полмиллиарда в бюджет. Сейчас мы уверены, что будут заняты люди, потому что есть земля для работы. А то бы пошли работать в Новосибирск", – рассказал amic.ru заместитель генерального диектора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

Однако эксперты рынка считают: покупка такого участка – не победа, а беда.

"Это отражает степень отчаяния некоторых застройщиков и степень бездеятельности некоторых чиновников, которые загнали строителей в тупик. Это просто какой-то нонсенс. В Сибири продавать землю по такой цене – сумасшествие. Скорее всего, бились компании не на жизнь, а на смерть, добровольно застройщик никогда бы не предложили такую цену", – уверен эксперт.

Он считает, что компания, отдавшая за участок такую сумму, теперь будет вынуждена строить только небольшие квартиры. Только так вложения хотя бы минимально оправдаются.

"Близко к правде, что компания не получит прибыли. Теперь она будет вынуждена строить 25-этажные дома с малогабаритными квартирами", – говорит он.

Что известно о квартале 2036?

Квартал 2036 – это последний сформированный участок на окраине города, предназначенный под комплексную застройку. Площадь участка – 12 га. По оценкам застройщиков, в нем можно возвести 120 тыс. квадратных метров жилья. Участок интересен тем, что здесь уже проведены сети коммуникаций, поэтому победитель может сразу приступить к строительству жилья. По условиям торгов, "Союз" возведет не только многоквартирные дома, но детский сад-ясли, а также школу на 300 мест.

Кстати, не исключено, что работать в квартале все-таки будут сразу несколько застройщиков. Такие случаи в городе уже были.

Компания "Барнаулкапстрой", купившая квартал 2033, размежевала его на участки и передала "Адалин-Строю", "Жилищной инициативе", "Союзу" и "Алгоритму". Арендаторы кварталов 2037 ("Адалин-Строй") и 2032 ("Жилищная инициатива") тоже передали часть территории компании "Алгоритм". В"Союзе" комментировать такой вариант пока отказались.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.07.2020 17:42
1

А кто-то нам рассказывал, что в Барнауле им строить невыгодно, работают почти в минус. И все застройщики уходят в другие регионы? А тут бьются за клочок земли и денег не жалеют. Значит выхлоп все-таки есть!!!

7.07.2020 17:43
- гость -

Завод бы туда

7.07.2020 17:46
- гость -

7.07.2020 17:43
- гость -

Переезжай в Челябинск, там вам хватит заводов - рабочий))

7.07.2020 17:47
- гость -

при потенциальном доходе в 5лярдов, 600лямов - копейки. Ясно, за что бьются.

7.07.2020 17:48
- гость -

Зачетный муравейник получится)) Зато за самолетиками будет интересно наблюдать, жителям верхних этажей

7.07.2020 17:56
- гость -

В стоимость квартир. Норма.

7.07.2020 18:05
- гость -

Главное, что все по закону!

7.07.2020 18:08
гость

Интересно ,сколько будет стоить в среднем квадратный метр?

7.07.2020 18:11
- гость -

18:08
гость
Интересно ,сколько будет стоить в среднем квадратный метр?

Как обычно, как средняя зарплата.

7.07.2020 18:19
гость

В.Н.Отмашкин показал всем, кто главный строитель города. Отжег так отжег. Рекорд похоже лет на 20 вперёд

7.07.2020 18:42
- гость -


7.07.2020 18:11
- гость -
забыл дописать - "москвича".


7.07.2020 18:19
гость

раздербанить участок на 5-6 и продать по частям мелким стройкам. Уже можно навариться неплохо, даже ничего не строя.

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