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Дональд Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты

, ИА "Амител"
Американский лидер полагает, что певец поддержит республиканцев
Фото: kanyewest.com

Фото: kanyewest.com

Президент США Дональд Трамп одобрил решение рэпера Канье Уэста претендовать на пост главы государства, но при этом он рассчитывает, что певец выступит за республиканцев. Об этом американский лидер рассказал в эфире телеканала Fox News.

"Мне нравится, что его голос будет услышан, но он всегда будет за нас", — прокомментировал Трамп слова Канье Уэста о его планах участвовать в президентской гонке.

Американский лидер отметил, что Уэст — очень хороший парень, с которым он замечательно ладит. "Думаю, он в итоге будет поддерживать нас", — заявил он. Также Трамп подчеркнул, что "необходимо остановить радикалов из числа левых".

Ранее Канье Уэст заявил, что намерен бороться за пост президента США. Музыкант не уточнил, когда именно он собирается вступить в борьбу за пост президента, но свое сообщение он сопроводил хэштегом "Видение 2020". Поддержал решение Уэста глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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