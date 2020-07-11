Автомобиль перевернулся и перекрыл дорогу в результате ДТП в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" сообщили об аварии на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора. Один из автомобилей перевернулся и почти полностью перекрыл проезжую часть.
Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, который от столкновения завалился на бок в районе пешеходного перехода. По пути автомобиль снес дорожный знак.
В результате аварии движение автомобилей оказалось почти полностью перекрыто. Образовалась большая пробка.
По информации очевидцев, из микроавтобуса вытащили водителя. Серьезных травм он не получил, как и водитель легковой машины.
На месте работали полицейские, спасатели и медики.
Комментарии
Куда летим.