Житель Барнаула попал в сотню лучших фотографов мира

Барнаулец Антон Мелешкин попал в топ-100 лучших фотографов планеты по итогам пятой международной фотопремии 35AWARDS. Об этом житель краевой столицы рассказал на своей странице в Instagram.
"Решил впервые поучаствовать в каком-либо конкурсе. Результат – вышел в финал и попал в топ-100 лучших фотографов в номинации "Аэрофотография". Участвовало 117 000 человек из 173 стран", – сообщил Антон Мелешкин.
Ранее сообщалось, что барнаульский фотограф заснял комету, которая пролетела над Алтайским краем.
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