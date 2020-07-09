Барнаульский фотограф смог заснять комету в небе

Барнаульский фотограф сумел сфотографировать комету C/2020F3 (NEOWISE), которая пролетала над регионом. Снимки опубликовали в сообществе "Barnaul22".
"Комета C/2020F3 (NEOWISE) "долетела" до наших краёв! Долго вчера пришлось за ней охотиться, но поймать таки удалось. Видно её пока ещё плохо, но уже через несколько дней при желании увидеть её сможет каждый. Кстати, вместе с ней удалось поймать и серебристые облака — тоже красивое явление", — рассказал автор фотографий.
В комментариях под постом барнаульцы оценили старания мужчины, а некоторые из них увидели в космическом объекте мистику и таинственные знаки.
"Летящая комета это вестник!", — написал один из комментаторов, но забыл уточнить, вестником чего она является.
Комментарии
Это комета, нет это самолёт, нет это супермен)))