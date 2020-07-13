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В Алтайском крае выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
Общее число больных перевалило за 6 тысяч
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 235 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.

"На 13 июля в Алтайском крае зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 85, Бийск – 21, Баевский район – 4, Бийский район – 4, Белокуриха – 2, Егорьевский район – 1, Залесовский район – 3, Заринск – 1, Камень-на-Оби – 14, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 1, Кытмановский район – 1, Локтевский район – 5, Михайловский район – 7, Новоалтайск – 9, Немецкий национальный район – 1, Павловский район – 3, Панкрушихинский район – 3, Первомайский район – 2, Поспелихинский район – 2, Ребрихинский район – 5, Рубцовск – 39, Рубцовский район – 1, Смоленский район – 2, Славгород – 2, Тальменский район – 5, Троицкий район – 2, Топчихинский район – 2, Тюменцевский район – 2, Угловский район – 1, Усть-Пристаньский район – 1, Шипуновский район – 2", – уточнили в оперштабе.

Таким образом, всего в крае на 13 июля насчитывается 6056 инфицированных COVID-19, в том числе 597 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных – 98 человек, из них 26 находятся на аппарате ИВЛ.

Как ранее сообщил amic.ru, губернатор Виктор Томенко изменил указ по мерам профилактики распространения коронавируса в регионе. Глава запретил обслуживать посетителей общественных мест без масок и разрешил открыть для посетителей пляжи Алтайского края.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.07.2020 11:16
- гость -

Новая полочка, новое плато?
Думали уже что цифры настоящие стали похожи, но... подозрительно

13.07.2020 11:20
Дима

Главное чтоб согласовано было

13.07.2020 11:21
- гость -

Завтра будет 235!

13.07.2020 11:28
ПРАВДА

Если с такой цифрой наличие свободных коек уменьшилось уже до 76. То не пора ли открывать новые госпитали в Барнауле. К концу недели места закончатся!!!!!!

13.07.2020 11:30
- гость -

Новая полочка, новое плато?

Вот бы кто-нибудь график бы построил , чтобы мы точно убедились в лживости этих цифр.

13.07.2020 11:31
гость


Новая полочка, новое плато?
Думали уже что цифры настоящие стали похожи, но... подозрительно

А ничего подозрительного, теперь всех неучтенных перед голосованием нужно внести в статистику. Статистика - это просто цифры, неважно когда их внесли. Тогда было нельзя, а теперь можно.

13.07.2020 11:35
- гость -

Новый ориентир рисованной полочки - в три раза выше старой

13.07.2020 11:35
гость

Неучтенных перед голосованием нельзя было вносить в статистику по всей России. Но по всей России и после голосования снижение, а в крае рост. Отмазка не канает

13.07.2020 11:39
- гость -

И что эти все новые поступают в больницу? Или на домашнем лечении находятся?

13.07.2020 11:40
гость

Неделю назад вызвали скорую к бабушке, врач диагностировала двустороннюю пневмонию и увезли. А три дня назад, такой же случай, тоже диагностировали пневмонию у бабушки, но в больницу не положили. Про второй случай узнал с чужих слов, поэтому не уверен, что правда. Но если правда, то значит все, мест нет

13.07.2020 11:42
- гость -

Они никому не нужны

13.07.2020 11:45
гость

Рассказали историю, что заболела врач, выявили корону, температура. Никуда ее не положили, никто не лечит, потому что не знают как. Сама узнает через знакомых, как лечиться и дома лечится. Может неправда?

13.07.2020 11:47
гость

старых уже не лечат

13.07.2020 11:47
- гость -

Когда 1 зараженный был, я дома лежал, в потолок смотрел. Сейчас 235, я на работе на совещаниях сижу.

13.07.2020 11:55
гость

хотя бы тех, кто на удаленке может работать, посадили бы дома, всё меньше народу было бы, сами же говорят про дистанции, нет, всех гонять надо на работу

13.07.2020 11:56
- гость -

А я уже легко переболел. Ни в какие статистики не попал. Тест на антитела показал их наличие.
Чего и вам желаю. Только что б легко или бессимптомно.

13.07.2020 11:56
гость


13.07.2020 11:47
- гость -
Когда 1 зараженный был, я дома лежал, в потолок смотрел. Сейчас 235, я на работе на совещаниях сижу.

+++++

13.07.2020 11:59
гость

Врач, которая заболела и никуда не положили, молодая. Но болеет не легко, температура высокая. Но никого это не волнует. Кроме нее

13.07.2020 12:03
гость

Говорят и антитела не долго держатся, можно еще раз заболеть

13.07.2020 12:05
- гость -

13.07.2020 12:03
гость
Говорят и антитела не долго держатся, можно еще раз заболеть

Думаю, если организм справился разок и получил антитела, то второе заражение всяко должно или незаметно пройти, или легче чем могло бы быть.
Надеюсь...

13.07.2020 12:07
гость

пусть уже никто не болеет, зараза прочь, всем крепкого иммунитета

13.07.2020 12:07
гость

Цифры интересные. Анализ на ковид не берут у контактных членов семьи.

13.07.2020 12:10
- гость -

А я уже легко переболел. Ни в какие статистики не попал. Тест на антитела показал их наличие.
Чего и вам желаю. Только что б легко или бессимптомно.
____________________
То же.
Не ложитесь в больницы, особенно ковидные - там вас залечат

13.07.2020 12:15
- гость -

... а если в больнице соседом окажется больной с другим штаммом ковида?
Перекрестное опыление произойдет. И что-то мне подсказывает, что это не очень хорошо.

13.07.2020 12:16
гость

13.07.2020 12:05
- гость -
Думаю, если организм справился разок и получил антитела, то второе заражение всяко должно или незаметно пройти, или легче чем могло бы быть.
Надеюсь...

Не факт. Никто ничего не знает

13.07.2020 12:16
- гость -

13.07.2020 12:10
- гость -
Тяжелым тоже дома задыхаться?

13.07.2020 12:17
гость

Никто никого от ковида не залечит, потому что похоже уже не лечат. И в больницы ковидные похоже уже не кладут

13.07.2020 12:18
- гость -

13.07.2020 12:10
- гость -

Какие интересные советы вы раздаете. Вы врач?

13.07.2020 12:23
- гость -

Какие интересные советы вы раздаете. Вы врач?
_______________
Я человек, который не ходит по врачам, не пьет таблетки и живёт здоровой жизнью уже пятый десяток лет

13.07.2020 12:26
- гость -

Да, и у меня есть опыт, когда моего отчима с обычным ОРВИ направили в ковидную больницу и там до смерти залечили - за два дня, хоронили в закрытом гробу

13.07.2020 12:33
гость

С обычным ОРВИ не надо в больницу направлять, а вот если не известно, обычный это ОРВИ, или ковид, то через некоторое время могут всю семью хоронить в закрытых гробах. Тут как повезет

13.07.2020 12:34
гость

Среди умерших от короны уже есть люди, которые не ходили по врачам, не пили таблетки и жили здоровой жизнью не один десяток лет

13.07.2020 12:51
Мимопроходящий

Хитромудрая зараза какая-то, ковид этот. Одни болеют, другие нет, У одних иммунитет держится, у других нет. Эпидемия гриппа проходит за месяц - полтора, тут уже несколько месяцев пурхаемся и всё только растет. ПлатО - не платО, а лишь ступенька. Но куда? Короче много потом кандидатских и докторских будет защищено. А нам - лишь бы выжить!

13.07.2020 12:52
- гость -

13.07.2020 12:34
гость

Я продолжаю жить здоровой жизнью

13.07.2020 12:56
гость

13.07.2020 12:52
- гость -
Я продолжаю жить здоровой жизнью

Сплюньте, а то накаркаете. Человек не просто смертен, он, к сожалению, внезапно смертен

13.07.2020 12:57
гость

Как то смущает, что раньше говорил про места в больницах, а сейчас подозрительно молчат

13.07.2020 12:58
- гость -

1. Сколько сделано тестов!
2. Сколько выздоровело.
3. Сколько больных с признаками болезней и сколько бессимптомных?

пока не ответите на эти вопросы, никакой более-менее адекватной картины не увидите.
И все это должно быть в динамике и относительных цифрах и процентах. Иначе получается дуристика несусветная.

13.07.2020 12:58
гость

Как то смущает, что раньше говорил про места в больницах, а сейчас подозрительно молчат

И корреспонденты амитела делают вид, что им это не интересно

13.07.2020 13:00
гость

Для адекватной картины надо еще знать про места в больницах. Если их нет, то это плохо

13.07.2020 13:00
- гость -

13.07.2020 12:23
- гость -
Не принимать препараты, имея, например, высокое давление, астму или диабет - чревато быстрым и неприятным переходом в иной мир. Не пить таблетки можно ровно до тех пор, пока ты относительно здоров. Дальше можно тоже не пить, но жить здоровой жизнью вы уже не сможете)

13.07.2020 13:01
- гость -

И что эти все новые поступают в больницу? Или на домашнем лечении находятся?

Конечно не все в больницы поступают. Бессимптомников 99 прибавилось за сутки, ОРВИшных - 64. Они дома наблюдаются.

13.07.2020 13:02
гость

А есть ли места в больницах можно узнать потому, забирает ли скорая с диагнозом пневмония или нет

13.07.2020 13:06
Потёмкин

Был сейчас у ЦУМа- мимо в автобусах одни бессмертные едут.

13.07.2020 13:09
Потёмкин

"Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет на сегодня в регионе 76 процентов."
Источник: https://www.ap22.ru/paper/Opertab-235-novyh-sluchaev-COVID-19-vyyavleno-v-Altayskom-krae.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательна
А вот достоверно или нет-судите сами.

13.07.2020 13:16
гость

"Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет на сегодня в регионе 76 процентов."

По 230 в день, наверное быстро загрузятся. Еще интересно, а если пневмония, но тест ведь сразу не делают, есть ли коечный фонд, куда вести с пневмонией? Или везти их уже некуда и пока ковид не подтвердится, они дома лежат?

13.07.2020 13:17
гость

Скорая, которая приезжает на пневмонию, делает тест?

13.07.2020 13:21
- гость -

13.07.2020 11:28
ПРАВДА
Если с такой цифрой наличие свободных коек уменьшилось уже до 76. То не пора ли открывать новые госпитали в Барнауле. К концу недели места закончатся!!!!!!

Зато за полгода регион посетили 336 тысяч туристов!
Зато сотни отдыхающих устроили дискотеку в селе Ая. Посетители бара были без масок и не соблюдали дистанцию.
Зато...

13.07.2020 13:41
гость

Амик, почему здесь не полная информация ??? На вашей странице в инстаграмме более полная. По словам Попова "70% коек свободны, но на этот же коечный фонд мы госпитализируем людей с вирусной пневманией, но симптомами ковида, при учете этого коечного фонда чуть более 30%" . За пять дней количество свободных коек уменьшилось на 6%.

13.07.2020 13:45
гость

есть ли коечный фонд, куда вести с пневмонией? Или везти их уже некуда и пока ковид не подтвердится, они дома лежат?


На этот же коечный фонд их и везут

13.07.2020 13:47
- гость -

с13.07.2020 13:17
гость
Скорая, которая приезжает на пневмонию, делает тест?


скорая тесты не делает, никому
они везут в дц, там делают кт и берут тесты
если есть пневмония , везут в больницу
и то если двусторонняя, в зависимости от поражения легких и уровня сатурации

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