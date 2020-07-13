В Алтайском крае выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 235 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.
"На 13 июля в Алтайском крае зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 85, Бийск – 21, Баевский район – 4, Бийский район – 4, Белокуриха – 2, Егорьевский район – 1, Залесовский район – 3, Заринск – 1, Камень-на-Оби – 14, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 1, Кытмановский район – 1, Локтевский район – 5, Михайловский район – 7, Новоалтайск – 9, Немецкий национальный район – 1, Павловский район – 3, Панкрушихинский район – 3, Первомайский район – 2, Поспелихинский район – 2, Ребрихинский район – 5, Рубцовск – 39, Рубцовский район – 1, Смоленский район – 2, Славгород – 2, Тальменский район – 5, Троицкий район – 2, Топчихинский район – 2, Тюменцевский район – 2, Угловский район – 1, Усть-Пристаньский район – 1, Шипуновский район – 2", – уточнили в оперштабе.
Таким образом, всего в крае на 13 июля насчитывается 6056 инфицированных COVID-19, в том числе 597 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных – 98 человек, из них 26 находятся на аппарате ИВЛ.
Как ранее сообщил amic.ru, губернатор Виктор Томенко изменил указ по мерам профилактики распространения коронавируса в регионе. Глава запретил обслуживать посетителей общественных мест без масок и разрешил открыть для посетителей пляжи Алтайского края.
Комментарии
Новая полочка, новое плато?
Думали уже что цифры настоящие стали похожи, но... подозрительно
Главное чтоб согласовано было
Завтра будет 235!
Если с такой цифрой наличие свободных коек уменьшилось уже до 76. То не пора ли открывать новые госпитали в Барнауле. К концу недели места закончатся!!!!!!
Новая полочка, новое плато?
Вот бы кто-нибудь график бы построил , чтобы мы точно убедились в лживости этих цифр.
Новая полочка, новое плато?
Думали уже что цифры настоящие стали похожи, но... подозрительно
А ничего подозрительного, теперь всех неучтенных перед голосованием нужно внести в статистику. Статистика - это просто цифры, неважно когда их внесли. Тогда было нельзя, а теперь можно.
Новый ориентир рисованной полочки - в три раза выше старой
Неучтенных перед голосованием нельзя было вносить в статистику по всей России. Но по всей России и после голосования снижение, а в крае рост. Отмазка не канает
И что эти все новые поступают в больницу? Или на домашнем лечении находятся?
Неделю назад вызвали скорую к бабушке, врач диагностировала двустороннюю пневмонию и увезли. А три дня назад, такой же случай, тоже диагностировали пневмонию у бабушки, но в больницу не положили. Про второй случай узнал с чужих слов, поэтому не уверен, что правда. Но если правда, то значит все, мест нет
Они никому не нужны
Рассказали историю, что заболела врач, выявили корону, температура. Никуда ее не положили, никто не лечит, потому что не знают как. Сама узнает через знакомых, как лечиться и дома лечится. Может неправда?
старых уже не лечат
Когда 1 зараженный был, я дома лежал, в потолок смотрел. Сейчас 235, я на работе на совещаниях сижу.
хотя бы тех, кто на удаленке может работать, посадили бы дома, всё меньше народу было бы, сами же говорят про дистанции, нет, всех гонять надо на работу
А я уже легко переболел. Ни в какие статистики не попал. Тест на антитела показал их наличие.
Чего и вам желаю. Только что б легко или бессимптомно.
13.07.2020 11:47
- гость -
Когда 1 зараженный был, я дома лежал, в потолок смотрел. Сейчас 235, я на работе на совещаниях сижу.
+++++
Врач, которая заболела и никуда не положили, молодая. Но болеет не легко, температура высокая. Но никого это не волнует. Кроме нее
Говорят и антитела не долго держатся, можно еще раз заболеть
13.07.2020 12:03
гость
Говорят и антитела не долго держатся, можно еще раз заболеть
Думаю, если организм справился разок и получил антитела, то второе заражение всяко должно или незаметно пройти, или легче чем могло бы быть.
Надеюсь...
пусть уже никто не болеет, зараза прочь, всем крепкого иммунитета
Цифры интересные. Анализ на ковид не берут у контактных членов семьи.
А я уже легко переболел. Ни в какие статистики не попал. Тест на антитела показал их наличие.
Чего и вам желаю. Только что б легко или бессимптомно.
____________________
То же.
Не ложитесь в больницы, особенно ковидные - там вас залечат
... а если в больнице соседом окажется больной с другим штаммом ковида?
Перекрестное опыление произойдет. И что-то мне подсказывает, что это не очень хорошо.
13.07.2020 12:05
- гость -
Думаю, если организм справился разок и получил антитела, то второе заражение всяко должно или незаметно пройти, или легче чем могло бы быть.
Надеюсь...
Не факт. Никто ничего не знает
13.07.2020 12:10
- гость -
Тяжелым тоже дома задыхаться?
Никто никого от ковида не залечит, потому что похоже уже не лечат. И в больницы ковидные похоже уже не кладут
13.07.2020 12:10
- гость -
Какие интересные советы вы раздаете. Вы врач?
Какие интересные советы вы раздаете. Вы врач?
_______________
Я человек, который не ходит по врачам, не пьет таблетки и живёт здоровой жизнью уже пятый десяток лет
Да, и у меня есть опыт, когда моего отчима с обычным ОРВИ направили в ковидную больницу и там до смерти залечили - за два дня, хоронили в закрытом гробу
С обычным ОРВИ не надо в больницу направлять, а вот если не известно, обычный это ОРВИ, или ковид, то через некоторое время могут всю семью хоронить в закрытых гробах. Тут как повезет
Среди умерших от короны уже есть люди, которые не ходили по врачам, не пили таблетки и жили здоровой жизнью не один десяток лет
Хитромудрая зараза какая-то, ковид этот. Одни болеют, другие нет, У одних иммунитет держится, у других нет. Эпидемия гриппа проходит за месяц - полтора, тут уже несколько месяцев пурхаемся и всё только растет. ПлатО - не платО, а лишь ступенька. Но куда? Короче много потом кандидатских и докторских будет защищено. А нам - лишь бы выжить!
13.07.2020 12:34
гость
Я продолжаю жить здоровой жизнью
13.07.2020 12:52
- гость -
Я продолжаю жить здоровой жизнью
Сплюньте, а то накаркаете. Человек не просто смертен, он, к сожалению, внезапно смертен
Как то смущает, что раньше говорил про места в больницах, а сейчас подозрительно молчат
1. Сколько сделано тестов!
2. Сколько выздоровело.
3. Сколько больных с признаками болезней и сколько бессимптомных?
пока не ответите на эти вопросы, никакой более-менее адекватной картины не увидите.
И все это должно быть в динамике и относительных цифрах и процентах. Иначе получается дуристика несусветная.
Как то смущает, что раньше говорил про места в больницах, а сейчас подозрительно молчат
И корреспонденты амитела делают вид, что им это не интересно
Для адекватной картины надо еще знать про места в больницах. Если их нет, то это плохо
13.07.2020 12:23
- гость -
Не принимать препараты, имея, например, высокое давление, астму или диабет - чревато быстрым и неприятным переходом в иной мир. Не пить таблетки можно ровно до тех пор, пока ты относительно здоров. Дальше можно тоже не пить, но жить здоровой жизнью вы уже не сможете)
И что эти все новые поступают в больницу? Или на домашнем лечении находятся?
Конечно не все в больницы поступают. Бессимптомников 99 прибавилось за сутки, ОРВИшных - 64. Они дома наблюдаются.
А есть ли места в больницах можно узнать потому, забирает ли скорая с диагнозом пневмония или нет
Был сейчас у ЦУМа- мимо в автобусах одни бессмертные едут.
"Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет на сегодня в регионе 76 процентов."
Источник: https://www.ap22.ru/paper/Opertab-235-novyh-sluchaev-COVID-19-vyyavleno-v-Altayskom-krae.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательна
А вот достоверно или нет-судите сами.
"Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет на сегодня в регионе 76 процентов."
По 230 в день, наверное быстро загрузятся. Еще интересно, а если пневмония, но тест ведь сразу не делают, есть ли коечный фонд, куда вести с пневмонией? Или везти их уже некуда и пока ковид не подтвердится, они дома лежат?
Скорая, которая приезжает на пневмонию, делает тест?
13.07.2020 11:28
ПРАВДА
Если с такой цифрой наличие свободных коек уменьшилось уже до 76. То не пора ли открывать новые госпитали в Барнауле. К концу недели места закончатся!!!!!!
Зато за полгода регион посетили 336 тысяч туристов!
Зато сотни отдыхающих устроили дискотеку в селе Ая. Посетители бара были без масок и не соблюдали дистанцию.
Зато...
Амик, почему здесь не полная информация ??? На вашей странице в инстаграмме более полная. По словам Попова "70% коек свободны, но на этот же коечный фонд мы госпитализируем людей с вирусной пневманией, но симптомами ковида, при учете этого коечного фонда чуть более 30%" . За пять дней количество свободных коек уменьшилось на 6%.
есть ли коечный фонд, куда вести с пневмонией? Или везти их уже некуда и пока ковид не подтвердится, они дома лежат?
На этот же коечный фонд их и везут
с13.07.2020 13:17
гость
Скорая, которая приезжает на пневмонию, делает тест?
скорая тесты не делает, никому
они везут в дц, там делают кт и берут тесты
если есть пневмония , везут в больницу
и то если двусторонняя, в зависимости от поражения легких и уровня сатурации