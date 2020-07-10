Откроют пляжи, но запретят ходить без масок. Томенко подписал новый указ

Глава Алтайского края внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Документ содержит как послабление, так и ужесточение отдельных профилактических мероприятий.
Ключевым ужесточением стал запрет на обслуживание посетителей без масок. Ответственность за это возлагается на предпринимателей и руководителей организаций.
"Предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метров, при входе в помещение предоставлять возможность обработки рук антисептиками, организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей", — уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Одним из самых долгожданных послаблений стало открытие пляжей. Для этого необходимо имеют санитарно-эпидемиологические заключение о том, что территория и вода безопасны для отдыхающих.
Спортсменам разрешили тренироваться. Правда, касается это только тех, кто входит в сборные региона и "проходит спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства".
Кроме того, теперь разрешена торговля непродовольственными товарами в нестационарных объектах и на рынках. Документ вступил в момент публикации.
Как ранее писал amic.ru, о планах изменить профилактические меры стало известно еще после трехчасового заседания оперштаба.
"Будут и ужесточения и послабления. Политика тонкого баланса даже в условиях осложнения эпидобстановки сохраняется", — анонсировал правительственный телеграм-канал Ленина, 59.
Комментарии
Чучело либерастное.
Сказочный бред! А купаться можно всем только в перчатках и масках?
и в презервативах
Спортсменам разрешили тренироваться на открытом воздухе. Правда, касается это только тех, кто входит в сборные региона
А остальные только в масках? Ну нельзя же так когда одним можно, а другим нельзя. Хватит уже делить людей на сорта!
при входе в помещение предоставлять возможность обработки рук антисептиками
Да ну. Завтра в Марийке можно будет обработать руки антисептиком? Да ну
Эх, Витя, Витя... Куда же ты заведёшь наш бедный край?...
Три дня напряженной работы. Решали в поте лица, советовались с экспертами. И сегодня, в день когда Край вышел на первое место по приросту заболеваемости, наконец-то решили. Нужно открыть пляжи! Аааааааааа!
Опять все за счёт других. Власть умыла руки.
Или не так все плохо. Те дни, до обнуления, кода рисовали по 60-70, на самом деле было больше. Теперь нужно всех учесть, вынуждены какое-то время пририсовывать больше, чем есть на самом деле. Вот и создают видимость усиления мер, при отсутствии реальной угрозы. Моя версия, оценочное суждение...
10.07.2020 18:11
- гость -
Чучело либерастное.
Вообще-то он ставленник путена. Хотя путен сам признавался, что он самый либерастный либерал.
В магазинах в масках не более 20%, обслуживаются так же без масок, "Магнит" , "Мария Ра", а маленьких магазинах тем более, вот реальный процент доверия к администрации края
Он что, больной? В разгар эпидемии открыть пляжи! Точно, не здоров...
наконец-то решили. Нужно открыть пляжи!
Ну они же там не совсем дураки и понимают, что их разрешение для открытия вовсе и не нужно. Народ и без их разрешения пойдёт на пляжи. Ну не будет же росгвардия бить дубинками загорающих а солнышке и тащить их автозаки?
Все правильно. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! Смысл запрещать, если все здоровые на голову уже там давно)
Сам указ с подписью где?
Ну а закрыть на карантин путен не разрешил? Нечего мол нам статистику портить. Сказал победили ковид, значит победили
До 1 июля как было? Если в Барнауле много заразилось, в крае мало. Если в крае много - в Барнауле мало. И постоянные 70-75 ежедневно складывались. А на этой неделе? И в Барнауле больше 100, и в крае. Но так ведь не бывает, чтоб везде и сразу, одновременно все полыхнуло. Стало быть, веры что тем цифрам (до 01.07), что этим никакой. Успокойтесь уже и перестаньте себе нервы трепать, гоняясь ежедневно за свежими (на самом деле нет) сводками с коронавирусного фронта.
На пляже опасные места в смысле заразы-это только точки продаж.Так что не надо наводить тень на плетень.
Никому нельзя верить. Скрывается и замалчивается на всех уровнях. Чисто случайно узнаю, что на работе кого-то выявили. Начальство молчит, мер никаких не принимается. А человек тот оказалось работал, пока не свалился с температурой. Так и в общем по краю - статистика для отвода глаз
Ну а закрыть на карантин путен не разрешил?
Нет, он так считает... Цитата: "После всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что специалисты и доктора отмечают, что никаких вспышек у нас нет, роста заболеваемости. Наоборот, продолжается дальнейшее снижение"
10.07.2020 18:26
- гость -
Ага, и во многих странах резкий скачок в эти дни тоже за счет нашего голосования? ))))
то 18:43
---------------------------------
Что непонятного? Приняли поправки,а там:"Царствуй на зло врагам,Царь Православный"
в том числе проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей"
++++++++++++++++
Нереально : за каждым покупателем дверную ручку не обработаешь,корзину,тележку - аналогично. Наблюдателя к каждому магазину не приставишь.
Обеззараживание воздуха в ТЦ ( особенно) - фантазия на тему России прекрасного будущего.
* зачем подписывать заранее невыполнимые пункты своих указов - уму моему нерастяжимо.
Такое впечатление, что на этого крайне неудачного Томенко давят с нескольких сторон. У него же собственная позиция отсутствует, вот и болтается, как цветок в проруби, вот и испускает подобные нелепости.
во многих странах резкий скачок
Список стран и "резкость" скачка в студию! В АК в трое уровень вырос.
Да не переживайте, сейчас с орз перестанут тестировать, будет снижение. Не зря же они 3 дня заседали. И можно будет отчитаться, что после принятия мер показатели пошли вниз, вот мы какие молодцы!
Давят с нескольких сторон? Ну так меньше надо было по Белокурихам кататься, а то теперь должен всем вокруг, вот и болтается между ....
Не так,мой далёкий друг Калибр.Многие ходят без масок,но разносят вирус,заражая граждан с у которых организм,менее приспособленных к этому вирусу.Они,сами не зная это( бессимптомное протекание болезни) наводят болезнь на других.А у тех организм может не справиться...Маска хоть в какой-то мере задерживает распространение вируса.
10.07.2020 19:09
- гость -
Алё, гость, Калибр не про маски говорил, а про санобработку в магазинах и ТЦ)))
19:09
Этот "вирус" не про здоровье, иммунитет и медицину. Заразы и без него хватает. Это политика, друг мой, массовая манипуляция.