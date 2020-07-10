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Откроют пляжи, но запретят ходить без масок. Томенко подписал новый указ

, ИА "Амител"
Губернатор изменил профилактические меры по коронавирусу
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Алтайского края внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Документ содержит как послабление, так и ужесточение отдельных профилактических мероприятий.

Ключевым ужесточением стал запрет на обслуживание посетителей без масок. Ответственность за это возлагается на предпринимателей и руководителей организаций.

"Предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метров, при входе в помещение предоставлять возможность обработки рук антисептиками, организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей", — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Одним из самых долгожданных послаблений стало открытие пляжей. Для этого необходимо имеют санитарно-эпидемиологические заключение о том, что территория и вода безопасны для отдыхающих.

Спортсменам разрешили тренироваться. Правда, касается это только тех, кто входит в сборные региона и "проходит спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства".

Кроме того, теперь разрешена торговля непродовольственными товарами в нестационарных объектах и на рынках. Документ вступил в момент публикации.

Как ранее писал amic.ru, о планах изменить профилактические меры стало известно еще после трехчасового заседания оперштаба. 

"Будут и ужесточения и послабления. Политика тонкого баланса даже в условиях осложнения эпидобстановки сохраняется", — анонсировал правительственный телеграм-канал Ленина, 59.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.07.2020 18:11
- гость -

Чучело либерастное.

10.07.2020 18:11
- гость -

Сказочный бред! А купаться можно всем только в перчатках и масках?

10.07.2020 18:14
- гость -

и в презервативах

10.07.2020 18:15
- гость -

Спортсменам разрешили тренироваться на открытом воздухе. Правда, касается это только тех, кто входит в сборные региона

А остальные только в масках? Ну нельзя же так когда одним можно, а другим нельзя. Хватит уже делить людей на сорта!

10.07.2020 18:15
гость

при входе в помещение предоставлять возможность обработки рук антисептиками

Да ну. Завтра в Марийке можно будет обработать руки антисептиком? Да ну

10.07.2020 18:20
- гость -

Эх, Витя, Витя... Куда же ты заведёшь наш бедный край?...

10.07.2020 18:22
- гость -

Три дня напряженной работы. Решали в поте лица, советовались с экспертами. И сегодня, в день когда Край вышел на первое место по приросту заболеваемости, наконец-то решили. Нужно открыть пляжи! Аааааааааа!

10.07.2020 18:25
- гость -

Опять все за счёт других. Власть умыла руки.

10.07.2020 18:26
- гость -

Или не так все плохо. Те дни, до обнуления, кода рисовали по 60-70, на самом деле было больше. Теперь нужно всех учесть, вынуждены какое-то время пририсовывать больше, чем есть на самом деле. Вот и создают видимость усиления мер, при отсутствии реальной угрозы. Моя версия, оценочное суждение...

10.07.2020 18:28
- гость -


10.07.2020 18:11
- гость -

Чучело либерастное.

Вообще-то он ставленник путена. Хотя путен сам признавался, что он самый либерастный либерал.

10.07.2020 18:28
- гость -

В магазинах в масках не более 20%, обслуживаются так же без масок, "Магнит" , "Мария Ра", а маленьких магазинах тем более, вот реальный процент доверия к администрации края

10.07.2020 18:30
- гость -

Он что, больной? В разгар эпидемии открыть пляжи! Точно, не здоров...

10.07.2020 18:30
- гость -

наконец-то решили. Нужно открыть пляжи!

Ну они же там не совсем дураки и понимают, что их разрешение для открытия вовсе и не нужно. Народ и без их разрешения пойдёт на пляжи. Ну не будет же росгвардия бить дубинками загорающих а солнышке и тащить их автозаки?

10.07.2020 18:30
- гость -

Все правильно. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! Смысл запрещать, если все здоровые на голову уже там давно)

10.07.2020 18:31
Дима

Сам указ с подписью где?

10.07.2020 18:33
- гость -

Ну а закрыть на карантин путен не разрешил? Нечего мол нам статистику портить. Сказал победили ковид, значит победили

10.07.2020 18:33
- гость -

До 1 июля как было? Если в Барнауле много заразилось, в крае мало. Если в крае много - в Барнауле мало. И постоянные 70-75 ежедневно складывались. А на этой неделе? И в Барнауле больше 100, и в крае. Но так ведь не бывает, чтоб везде и сразу, одновременно все полыхнуло. Стало быть, веры что тем цифрам (до 01.07), что этим никакой. Успокойтесь уже и перестаньте себе нервы трепать, гоняясь ежедневно за свежими (на самом деле нет) сводками с коронавирусного фронта.

10.07.2020 18:36
- гость -

На пляже опасные места в смысле заразы-это только точки продаж.Так что не надо наводить тень на плетень.

10.07.2020 18:37
- гость -

Никому нельзя верить. Скрывается и замалчивается на всех уровнях. Чисто случайно узнаю, что на работе кого-то выявили. Начальство молчит, мер никаких не принимается. А человек тот оказалось работал, пока не свалился с температурой. Так и в общем по краю - статистика для отвода глаз

10.07.2020 18:40
- гость -

Ну а закрыть на карантин путен не разрешил?

Нет, он так считает... Цитата: "После всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что специалисты и доктора отмечают, что никаких вспышек у нас нет, роста заболеваемости. Наоборот, продолжается дальнейшее снижение"

10.07.2020 18:43
- гость -

10.07.2020 18:26
- гость -

Ага, и во многих странах резкий скачок в эти дни тоже за счет нашего голосования? ))))

10.07.2020 18:54
- гость -

то 18:43
---------------------------------
Что непонятного? Приняли поправки,а там:"Царствуй на зло врагам,Царь Православный"

10.07.2020 18:58
CALIBR

в том числе проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей"
++++++++++++++++
Нереально : за каждым покупателем дверную ручку не обработаешь,корзину,тележку - аналогично. Наблюдателя к каждому магазину не приставишь.
Обеззараживание воздуха в ТЦ ( особенно) - фантазия на тему России прекрасного будущего.

* зачем подписывать заранее невыполнимые пункты своих указов - уму моему нерастяжимо.

10.07.2020 18:58
- гость -

Такое впечатление, что на этого крайне неудачного Томенко давят с нескольких сторон. У него же собственная позиция отсутствует, вот и болтается, как цветок в проруби, вот и испускает подобные нелепости.

10.07.2020 19:00
- гость -

во многих странах резкий скачок

Список стран и "резкость" скачка в студию! В АК в трое уровень вырос.

10.07.2020 19:01
- гость -

Да не переживайте, сейчас с орз перестанут тестировать, будет снижение. Не зря же они 3 дня заседали. И можно будет отчитаться, что после принятия мер показатели пошли вниз, вот мы какие молодцы!

10.07.2020 19:07
- гость -

Давят с нескольких сторон? Ну так меньше надо было по Белокурихам кататься, а то теперь должен всем вокруг, вот и болтается между ....

10.07.2020 19:09
- гость -

Не так,мой далёкий друг Калибр.Многие ходят без масок,но разносят вирус,заражая граждан с у которых организм,менее приспособленных к этому вирусу.Они,сами не зная это( бессимптомное протекание болезни) наводят болезнь на других.А у тех организм может не справиться...Маска хоть в какой-то мере задерживает распространение вируса.

10.07.2020 19:16
- гость -

10.07.2020 19:09
- гость -
Алё, гость, Калибр не про маски говорил, а про санобработку в магазинах и ТЦ)))

10.07.2020 19:18
- гость -

19:09
Этот "вирус" не про здоровье, иммунитет и медицину. Заразы и без него хватает. Это политика, друг мой, массовая манипуляция.

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