Цены в Алтайском крае с начала года выросли на 2,6%

За полгода инфляция в Алтайском крае составила 2,6%, следует из данных Алтайкрайстата о динамике потребительских цен на продукты. При этом за месяц рост стоимости составил только 0,3%.
Наибольший прирост цен зафиксирован в сфере продовольственных товаров. В сравнении с декабрем 2019 года они подорожали на 4,8%. В то же время по отношению к маю продтовары выросли в цене на 0,4%.
На 1,2% стали дороже услуги. За месяц их стоимость выросла на 0,3%. Рост цены на непродовольственные товары за полгода составил 1,2%, а за месяц – 0,3%.
Как ранее писал amic.ru, осенью курс доллара в России может перевалить за 80 рублей, евро – 100 рублей. Аналитики уверены: если в сентябре-октябре начнется вторая волна пандемии, национальную валюту ждет серьезный обвал, и к докризисным показателям рубль уже никогда не вернется. Такая динамика приведет к краху некоторых алтайских компаний, но может "озолотить" рискованных инвесторов.
Комментарии
Они думают что люди в магазины не ходят?
Наглое вранье. Ценники выросли на 10-15%
Рост цен в аптеках вообще не принимают во внимание.