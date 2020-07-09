Упадет все. Эксперты о том, как доллар и вторая волна COVID "добьют" алтайский бизнес

Осенью курс доллара в России может перевалить за 80 рублей, евро – 100 рублей. Аналитики уверены: если в сентябре-октябре начнется вторая волна пандемии, национальную валюту ждет серьезный обвал, и к докризисным показателям рубль уже никогда не вернется. Такая динамика приведет к краху некоторых алтайских компаний, но может "озолотить" рискованных инвесторов.

"Политический ход"

С началом июля 2020 года курсы иностранных валют резко выросли: впервые за несколько месяцев доллар перевалил отметку в 70 рублей, евро – 80 рублей. Российские и алтайские экономисты считают, что весь июнь правительство страны искусственно сдерживало падение рубля. Теперь ситуацию "отпустили".

"Когда в июне доллар упал с 71 до 68 рублей, российские аналитики писали, что это произошло искусственно. На мой взгляд, так и было. В преддверии голосования по поправкам в Конституцию курс национальной валюты намеренно удерживали, не давали ему упасть. Это был политический ход, чтобы показать: мы с достоинством прошли финансовый кризис. Хотя на самом деле он еще не закончился. Сегодняшний курс – справедливый, то есть не завышенный и не заниженный", – говорит кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

Для поддержания рубля правительство страны задействовало золотовалютные резервы и стабилизационный фонд России (госфонд, созданный для поддержания экономики). По оценкам федеральных экспертов, Центробанк еженедельно тратил около 1 миллиард долларов, чтобы не допустить падения рубля. Артем Поломошнов уверен: эти средства можно было потратить с большей пользой.

"Если бы деньги вложили в экономику, то получили мультипликативный эффект: запуская через госзаказы одни отрасли, можно восстановить другие, смежные, сопутствующие", – отмечает он.

В Алтайском крае растущий курс доллара и евро уже в ближайшие месяцы ударит по экономике региона, считает заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Юрий Матвейко. По его мнению, региональные компании, работающие с иностранным оборудованием, материалами, сырьем, совсем скоро начнут повышать цены на продукцию.

"Если посмотрим на структуру рынка, то мы понимаем, что львиная доля продукции закупаются за рубежом и не на рубли. В любом случае импортные товары будут дорожать, в том числе оборудование и комплектующие для промышленности, переработки, сельского хозяйства. В перспективе это приведет к повышению цен на продукты питания, товары первой необходимости. Это взаимосвязанные вещи", – говорит Юрий Матвейко.

Однако все последствия экономического провала и дешевеющего рубля в России можно будет оценить не раньше осени, считает Артем Поломошнов. Сейчас компании разные варианты выживания. Многие видят выход в предложенных государством мерах поддержки (кредитные каникулы, отсрочки по налогам, страховым взносам и другие). Но именно они могут стать причиной закрытия организаций. Произойдет это, по мнению экономиста, уже через несколько месяцев.

"Пик проблем придется на осень. В апреле компании получили полугодовые рассрочки. В октябре-ноябре мы увидим тех, кто не сможет погасить полученные кредиты, не справится с уплатой налоги. Они уйдут в банкротство и потянут за собой других", – отмечает он.

Если уверены – покупайте

Экономическую ситуацию в стране может усугубить вторая "осенняя" волна заболеваемости COVID-19. Многие российские инфекционисты опасаются, что она будет более "разрушительной", а финансовый кризис из-за этого продлится несколько лет. В этом случае эксперты ждут резкого падения рубля.

"Если в мире и России осенью произойдет рост заболеваемости, мы, скорее всего, снова введем карантины, самоизоляцию, закроем предприятия и организации. В этом случае следует ждать серьезного и неуправляемого падения как ВВП, так и национальной валюты, курс которой может достигнуть 80-90 рублей за доллар. Вернуться к прежнему курсу будет практически невозможно, это будет новая постоянная", – говорит Артем Поломошнов.

Эксперт объясняет эти процессы тем, что во время второй волны в мире наверняка упадет спрос на нефть, из-за чего цены на топливо будут держаться на уровне 30 долларов за баррель. Для экономики нашей страны, которая в среднем продавала нефть в два раза дороже, это станет ударом.

"Для России нефть – это ключевой экспортный продукт, поддерживающий как экономику, так и национальную валюту. Если топливо будет дешевым длительное время, это напрямую отразится на состоянии страны", – говорит Артем Поломошнов.

Он считает, что взлетевший курс доллара до 80-90 рублей может принести неплохую прибыль инвесторам, купившим его сейчас. Однако вкладывать в американскую валюту все-таки рискованно. По мнению мировых аналитиков, в ближайшие месяцы доллар укрепится. Но уже до конца года из-за новых ограничительных мер на фоне пандемии и расовых беспорядков американская валюта может "упасть".

"Если кто-то уверен, что будет вторая волна коронавируса, которая приведет к росту доллара, то можно сейчас вкладывать в его покупку. Однако никто точно не может сказать, как дальше будет развиваться пандемия", – говорит Поломошнов.

Юрий Матвейко уверен: чтобы сохранить (а может быть и увеличить) сбережения, их лучше инвестировать в разную валюту.

"Банкиры всегда советуют "лишние деньги" разделить на три части и вложить в рубли, доллары и евро. Их можно положить под "подушку" или на вклад. Также можно купить недвижимость, но точно не новый автомобиль. Это плохие инвестиции", – считает он.

Эксперты подчеркивают: точно предсказать и предугадать, как поведет себя курс рубля, не могут даже федеральные аналитики. Кризис в России пока в самом разгаре, многие компании до сих закрыты, другие работают в убыток, а в сутки в России регистрируют 6-7 тысяч новых случаев заражения. Поэтому экономисты не исключают, что уже через несколько недель все прогнозы придется корректировать вновь.