Российский актер Андрей Мерзликин посетил родину Василия Шукшина

Российский актер Андрей Мерзликин посетил Сростки. Об этом на своей странице в Facebook рассказал алтайский журналист Сергей Тепляков.
"Шукшин приезжал в Сростки, чтобы "подкрепиться" – набраться здесь силы. За силой, подкрепиться, год за годом приезжают в Сростки люди. В этом году Шукшинских чтений не будет, а подкрепиться надо. Давайте читать Шукшина, давайте читать о Шукшине!" – написал Сергей.
Ранее Мерзликин вместе с музыкантом Антоном Жуковым создали спектакль "Василий Шукшин. Человек земли", который был представлен на сценах разных театров с 2018 года.
Напомним, что ко дню рождения Василия Шукшина ГИМЛИКА покажет 10 уникальных архивных видеозаписей.
Комментарии
Был он там 2 месяца назад!
ГИМЛИКУ поправьте