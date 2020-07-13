Названы хозяйства с самыми продуктивными коровами в Алтайском крае

Наиболее продуктивные коровы в Алтайском крае оказались в хозяйстве "Урожайное", расположенном в Советском районе, сообщает пресс-служба Минсельхоза Алтайского края. С января по май 2020 года на одно животное здесь надоили по 4073 кг молока.
Больше четырех тонн в среднем дали коровы хозяйств "Алтай" (Заринский район) и "Золотая осень" (Алейский район). На них пришлось по 4031 и 4004 кг соответственно.
В пятерку наиболее продуктивных также вошли "Урожай" (Зональный район) и "Семеновод" (Бийский район). Надой у четвертого места составил 3994 кг, а у пятого – 3808 кг.
Ранее amic.ru писал, что сразу три алейских производителя молока попали в поле зрения управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай из-за "сверхпродуктивных" коров.
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