Три официальных пляжа начали работу в Барнауле

В Барнауле открылись три официальных пляжа. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Посетителей готовы принять: "Городской пляж" по адресу Правобережный тракт, 10, "Водный мир" по адресу Правобережный тракт, 39, и пляж в кемпинг-парке на озере Пионерском в 300 метрах от шоссе Ленточный бор, 24.
На всех этих водоемах проведено обследование и очистка дна, а также укомплектованы штаты спасателей. Теперь барнаульцам официально можно купаться в оборудованных для этого местах и не рисковать в бассейнах, которые не получали разрешения на работу.
Администрация города призывает граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности на воде.
Комментарии
А Яровой разве не получил разрешения?
С какой стати естественный водоём озПионерское прибрали к рукам и с населения деньги дерут???
А Яровое это что один из районов Барнаула??
С какой стати естественный водоём озПионерское прибрали к рукам и с населения деньги дерут???
На основании того, что закон действует только на холопов, а барин может захватить озеро.