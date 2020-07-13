Асфальт провалился на проезжей части в Барнауле

В Барнауле посреди дороги начал проваливаться асфальт. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Провал появился на въезде во двор дома № 130 по Павловскому тракту. По словам местных жителей, "новообразование" приходится объезжать уже больше недели.
"Никому нет дела. Судя по яме, скоро может обвалиться большой участок асфальта. А потом будем вытаскивать чей-нибудь автомобиль?" – написал автор поста.
Ранее в Барнауле уже фиксировались случаи, когда автовладельцам приходилось доставать свои машины из-под асфальта. Например, в мае автомобиль такси провалился под дорожное покрытие на проспекте Ленина.
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