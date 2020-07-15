Бессмертная чума. Врач рассказал, можно ли отдыхать на Алтае и не бояться за здоровье

Жители Алтайского края могут не откладывать запланированные поездки в Горный Алтай. Несмотря на то, что в Монголии (на границе с Республикой Алтай) зафиксирована вспышка бубонной чумы, заболевание вряд ли распространится дальше, считает главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Он рассказал amic.ru, как передается и диагностируется чума, а также почему это заболевание хоть и излечимое, но крайне опасное.

"Неубиваемая" чума

Бубонная чума "косила" население планеты вплоть до конца XIX века. Тогда смертность от нее составляла 95-99%. Сейчас чума встречается крайне редко, в России вспышки заболевания регистрируют в основном в Республике Алтай (Кош-Агачский район), на Кавказе, в Туве, Забайкалье и некоторых других регионах страны.

Именно здесь находятся природные очаги бубонной чумы, где она существует вне зависимости от человека, поясняет врач-инфекционист Валерий Шевченко. Дело в том, что возбудитель инфекции – чумная палочка – живет в организме блох, а переносчиками заболевания становятся в основном мелкие грызуны (суслики, сурки, крысы). Районы, где популяция этих животных большая, и относят к природным очагам.

"Уже несколько десятилетий Республика Алтай находится под наблюдением специалистов алтайской противочумной станции. Они отслеживают активность возбудителя, интенсивность передачи среди животных", – говорит Валерий Шевченко.

Подхватить бубонную чуму в природном очаге довольно просто, утверждает врач. Инфекцию распространяют блохи, вши, также человек может заразиться, если будет разделывать тушу больного животного или съест его мясо.

Распространяется болезнь и от человека к человеку воздушно-капельным путем. Но это в том случае, если у больного развилась легочная – наиболее тяжелая – форма заболевания. Остальные формы чумы (кожная, кишечная) также опасны, но в меньшей степени, рассказывает Шевченко.

"Человек представляет опасность для окружающих, если у него развивается легочная форма. Только в этом случае он выделяет в окружающую среду возбудитель, который в большом количестве содержится в мокроте", – говорит Валерий Шевченко.

Но сейчас в легочную форму чума практически не переходит. По словам инфекциониста, заболевание хорошо известно медикам, поэтому его легко диагностируют на ранних стадиях. Основные симптомы – лихорадка, бред, высокая температура. Лечат чуму антибиотиками, и в 99% случаев, если человек вовремя обратился за помощью, болезнь отступает уже через несколько дней.

Риск новой пандемии

Несмотря на то, что заболевание хорошо диагностируется и лечится, его все равно относят к группе особо опасных. По словам Валерия Шевченко, причина в том, что чума "неубиваемая", и до сих пор существует риск возникновения пандемии, подобной той, которая уносила миллионы жизней несколько веков назад.

"Окончательно победить заболевание невозможно: оно существует в природе. Если так случится, что чумой заболеет группа людей, которым вовремя не окажут медпомощь, то может повториться ситуация Средних веков. Потенциальный риск сохраняется несмотря ни на что", – говорит он.

Поэтому всем проживающим на территории природного очага обязательно ставят противочумную вакцину. Прививают и тех, кто занимается промыслом животных, разделкой туш и заготовкой шкур. А вот вакцинировать жителей всей страны просто бессмысленно и даже опасно, подчеркивает инфекционист.

"Вакцина – это вмешательство в работу иммунной системы. Человек обязательно должен быть привит против некоторых заболеваний. Но вакцину от гриппа и клещевого энцефалита ставят людям определенных социальных, возрастных, профессиональных категорий, которые рискуют заболеть с осложнениями, с угрозой для жизни. С вакциной против чумы то же самое – все должно быть разумно и взвешенно, мы должны определять риски от одних действий и пользу от других", – говорит Шевченко.

Милые, но опасные

При этом главный инфекционист Алтайского края уверен: поездок на территорию Республики Алтай, в том числе в Кош-Агачский район, опасаться не стоит. Чтобы уберечь себя и своих близких, достаточно не есть диких животных и не гладить их. Даже если кажется, что они милые и совсем не опасные.

"Больные чумой животные (суслики, сурки) часто неактивны, вялы, поэтому людям они кажутся едва ли не ручными, возникает желание их погладить. Делать этого нельзя. Как и употреблять в пищу мясо диких животных. Лучше пожертвовать новыми вкусовыми ощущениями, чем испортить долгожданный отдых и провести несколько дней в больнице", – резюмирует инфекционист.

В начале июля 2020 года сразу в нескольких регионах Монголии зафиксированы вспышки бубонной чумы. Заболевание выявлено у трех человек, один из которых – 15-летний подросток – скончался. В монгольской провинции введен карантин. Уже известно, что все заболевшие употребляли в пищу мясо сурков.

Охота на сурков популярна и в Республике Алтай. Из-за этого несколько лет назад в регионе регистрировали единичные случае заболевания чумой. В 2016 году во время разделки туши животного заразился десятилетний мальчик. Его вовремя доставили в больницу, и медикам удалось спасти ребенка. Сейчас жителям Горного Алтая охотиться на грызунов запрещено: правительство региона приняло такие меры, чтобы не допустить распространения этого опасного заболевания среди жителей республики.