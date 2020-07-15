Среда, 15 Июль, 09:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,13
€ 80,62
23°

739947 +0
Обь
272см +20


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

Бессмертная чума. Врач рассказал, можно ли отдыхать на Алтае и не бояться за здоровье

, ИА "Амител"
Бубонная чума хоть и излечима, но так же опасна, как и в Средние века
Кош-Агачский район Республики Алтай / Фото: supersnimki.ru

Кош-Агачский район Республики Алтай / Фото: supersnimki.ru

Жители Алтайского края могут не откладывать запланированные поездки в Горный Алтай. Несмотря на то, что в Монголии (на границе с Республикой Алтай) зафиксирована вспышка бубонной чумы, заболевание вряд ли распространится дальше, считает главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Он рассказал amic.ru, как передается и диагностируется чума, а также почему это заболевание хоть и излечимое, но крайне опасное.

"Неубиваемая" чума

Бубонная чума "косила" население планеты вплоть до конца XIX века. Тогда смертность от нее составляла 95-99%. Сейчас чума встречается крайне редко, в России вспышки заболевания регистрируют в основном в Республике Алтай (Кош-Агачский район), на Кавказе, в Туве, Забайкалье и некоторых других регионах страны.

Именно здесь находятся природные очаги бубонной чумы, где она существует вне зависимости от человека, поясняет врач-инфекционист Валерий Шевченко. Дело в том, что возбудитель инфекции – чумная палочка – живет в организме блох, а переносчиками заболевания становятся в основном мелкие грызуны (суслики, сурки, крысы). Районы, где популяция этих животных большая, и относят к природным очагам.

"Уже несколько десятилетий Республика Алтай находится под наблюдением специалистов алтайской противочумной станции. Они отслеживают активность возбудителя, интенсивность передачи среди животных", – говорит Валерий Шевченко.

Подхватить бубонную чуму в природном очаге довольно просто, утверждает врач. Инфекцию распространяют блохи, вши, также человек может заразиться, если будет разделывать тушу больного животного или съест его мясо. 

Распространяется болезнь и от человека к человеку воздушно-капельным путем. Но это в том случае, если у больного развилась легочная – наиболее тяжелая – форма заболевания. Остальные формы чумы (кожная, кишечная) также опасны, но в меньшей степени, рассказывает Шевченко. 

"Человек представляет опасность для окружающих, если у него развивается легочная форма. Только в этом случае он выделяет в окружающую среду возбудитель, который в большом количестве содержится в мокроте", – говорит Валерий Шевченко.

Но сейчас в легочную форму чума практически не переходит. По словам инфекциониста, заболевание хорошо известно медикам, поэтому его легко диагностируют на ранних стадиях. Основные симптомы – лихорадка, бред, высокая температура. Лечат чуму антибиотиками, и в 99% случаев, если человек вовремя обратился за помощью, болезнь отступает уже через несколько дней.

Риск новой пандемии

Несмотря на то, что заболевание хорошо диагностируется и лечится, его все равно относят к группе особо опасных. По словам Валерия Шевченко, причина в том, что чума "неубиваемая", и до сих пор существует риск возникновения пандемии, подобной той, которая уносила миллионы жизней несколько веков назад.

"Окончательно победить заболевание невозможно: оно существует в природе. Если так случится, что чумой заболеет группа людей, которым вовремя не окажут медпомощь, то может повториться ситуация Средних веков. Потенциальный риск сохраняется несмотря ни на что", – говорит он.

Поэтому всем проживающим на территории природного очага обязательно ставят противочумную вакцину. Прививают и тех, кто занимается промыслом животных, разделкой туш и заготовкой шкур. А вот вакцинировать жителей всей страны просто бессмысленно и даже опасно, подчеркивает инфекционист.

"Вакцина – это вмешательство в работу иммунной системы. Человек обязательно должен быть привит против некоторых заболеваний. Но вакцину от гриппа и клещевого энцефалита ставят людям определенных социальных, возрастных, профессиональных категорий, которые рискуют заболеть с осложнениями, с угрозой для жизни. С вакциной против чумы то же самое – все должно быть разумно и взвешенно, мы должны определять риски от одних действий и пользу от других", – говорит Шевченко.

Милые, но опасные

При этом главный инфекционист Алтайского края уверен: поездок на территорию Республики Алтай, в том числе в Кош-Агачский район, опасаться не стоит. Чтобы уберечь себя и своих близких, достаточно не есть диких животных и не гладить их. Даже если кажется, что они милые и совсем не опасные.

"Больные чумой животные (суслики, сурки) часто неактивны, вялы, поэтому людям они кажутся едва ли не ручными, возникает желание их погладить. Делать этого нельзя. Как и употреблять в пищу мясо диких животных. Лучше пожертвовать новыми вкусовыми ощущениями, чем испортить долгожданный отдых и провести несколько дней в больнице", – резюмирует инфекционист.

В начале июля 2020 года сразу в нескольких регионах Монголии зафиксированы вспышки бубонной чумы. Заболевание выявлено у трех человек, один из которых – 15-летний подросток – скончался. В монгольской провинции введен карантин. Уже известно, что все заболевшие употребляли в пищу мясо сурков. 

Охота на сурков популярна и в Республике Алтай. Из-за этого несколько лет назад в регионе регистрировали единичные случае заболевания чумой. В 2016 году во время разделки туши животного заразился десятилетний мальчик. Его вовремя доставили в больницу, и медикам удалось спасти ребенка. Сейчас жителям Горного Алтая охотиться на грызунов запрещено: правительство региона приняло такие меры, чтобы не допустить распространения этого опасного заболевания среди жителей республики.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:43
Песка нет, а лавки сгнили. Барнаульцы жалуются на ужасное состояние детской площадки 0
09:30
Детские лагеря в Алтайском крае решили не открывать 0
09:18
"Папа, я к тебе приеду". Иностранец мог попасть в рабство в Алтайском крае 1
09:06
В Госдуме хотят запретить браки и усыновление для людей, которые сменили пол 5
08:54
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Горном Алтае 0
08:35
Умный в гору не пойдет. Карта объезда дорог, которые закрыли на ремонт в Барнауле 3
08:17
Бессмертная чума. Врач рассказал, можно ли отдыхать на Алтае и не бояться за здоровье 0
08:02
Пьяная Бузова пришла на лобное место "Дома-2" и не смогла выговорить текст 10
07:46
Просить о любви и не ссориться. Что можно и нельзя делать в День Берегини 0
07:29
Барнаульцев приглашают на бесплатные тренировки в парке 0
07:16
Умираем. И в основном не от ковида. Алтайский край продолжает терять людей 11
07:03
"Для личного успокоения". Барнаульцы рассказали, почему (не)носят маски 8
06:44
Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле за миллиард рублей перенесли на 2023 год 9
06:29
Слишком откровенно. Какими были первые открытые купальники 4
06:13
Музыкальный сервис Spotify официально заработал в России 1
06:01
Жарко и без осадков. О погоде в Алтайском крае 15 июля 0
23:45
Такой день. Военные колонны в Алтайском крае и пропавшая детская площадка в Барнауле 0
23:15
Один человек погиб в результате ДТП с грузовиком в Алтайском крае 0
22:51
Талисман Крымского моста кот Мостик станет журналистом 0
22:24
15 июля на участке трассы Р-256 временно перекроют движение 0
21:52
Барнаульцы пожаловались на разрушающийся дом 1
21:21
Чиновников лишили премии за ошибки в документах 3
20:46
8 тысяч детей родилось в Алтайском крае за первые пять месяцев 2020 года 0
20:14
В АТОР назвали список стран, готовых принять российских туристов уже сегодня 1
19:38
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 107 0
19:19
Первые результаты ЕГЭ показали, что дистант не снизил качество подготовки выпускников 3
18:50
Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам 10
18:20
Проезд в Бийске стал одним из самых дорогих в Сибири. Да-да, вы не ослышались 3
17:58
В Алтайском крае полиция разыскивает мужчину за фейк о коронавирусе 17
17:47
Виктор Томенко объяснил, зачем ввел режим ЧС в Алтайском крае 6
17:33
Барнаульца накажут за распространение интимных фото возлюбленной 5
17:21
Россия заработала на продаже золота больше, чем на экспорте природного газа 5
17:09
Минкульт отменил приказ о запрете на работу кинотеатров 2
16:57
Жители Барнаула заявили о "пропаже" детской площадки 7
16:45
Россияне рассказали, при каких условиях они перейдут на работу к конкурентам 1
16:33
Российский патруль подорвали в Сирии 32
16:21
В Барнауле мужчина одним ударом сломал полицейскому кости 15
16:09
В Алтайском крае в ДТП погибла женщина и пострадал годовалый ребенок 3
15:57
В Монголии подтвердили смерть 15-летнего мальчика от бубонной чумы 5
15:45
Собчак вставила видео своего задержания в рекламу и попала под критику 4
15:33
Алтайский край остается в топ-5 регионов по приросту заражений COVID-19 0
15:21
Кадыров заставил Зелимханова извиниться за избиение российского блогера 12
15:09
Умер ведущий шоу "Разрушители мифов" Грант Имахара 1
14:57
Депутат Госдумы от Алтайского края вошел в топ-30 самых полезных 18
14:45
"Низзя, коронавирус!". Доктор Мясников раскритиковал требования Роспотребнадзора 10
14:33
В Барнауле продают "черную" квартиру с психоделическими обоями 4
14:21
Пьяный водитель из Барнаула перевернулся на автомобиле в Горном Алтае 1
14:09
Сотрудника алтайской колонии судят за превышение полномочий 2
13:57
В Барнауле проводят дезинфекцию детских игровых площадок 11
13:45
Житель Республики Алтай ударил жену ножом в грудь во время ссоры 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.