В Горном Алтае из-за чумы запретили охоту на сурков

Жителям Республики Алтай запретили охотиться на сурков, сообщает информационный портал "Ветеренария и жизнь". Соответствующее заявление сделал председатель Комитета ветеринарии региональной Госветинспекции Айдар Тодошев.
"В регионе введен запрет на охоту на сурков, которые являются переносчиками болезни. Также работает противочумная станция, она проводит профилактические мероприятия, — пояснил Тодошев. — Кроме того, с жителями приграничных территорий, которые пасут скот вблизи границы, мы провели профилактическую беседу".
Данная мера призвана защитить население от распространения чумы, очаг которой выявлен на приграничной территории Монголии. Зверьки переносят смертельно опасную инфекцию, а от них может заразиться и человек. Стоит отметить, что вето на отстрел накладывается уже шестой год подряд.
Ранее в монгольской провинции рядом с границей Горного Алтая ввели карантин из-за бубонной чумы, которой заразились два человека. 5 июля бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму выявили на западе Монголии у границы с Россией и Китаем. 15-летнего жителя региона Баян-Улгий доставили в медучреждение после того, как он съел мясо сурка.
Всемирная организация здравоохранения сочла случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии неопасными. Представитель организации отметила, что они следят за развитием ситуации.
Комментарии
У нас можно. Только вчера путевку на сурка взял.
Э, а что жрать теперь?
кем нужно быть чтобы стрелять в сурков и потом употреблять их в пищу. может не мешать, чтобы естественный отбор поправил генофонд
12.07.2020 10:51
- гость -
А чё такого то? Сурок- семейство беличьи, охотничий вид, жирный и вкусный. Не стоИт путать с сусликами.