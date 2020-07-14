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15 июля на участке трассы Р-256 временно перекроют движение

, ИА "Амител"
Причиной ограничений стали военные колонны
Фото: news.myseldon.com

Фото: news.myseldon.com

Часть Чуйского тракта в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн утром 15 июля, сообщили в региональной ГИБДД.

Проезд для всех видов транспорта ограничат с 08:25 до 12:00 на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки – н.п. Новокраюшкино.

Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее спланировать маршрут объезда.

Напомним, что в Барнауле также перекрыли участок шоссе Ленточный бор. Закрытие коснулось полосы на въезд в краевую столицу между Южным трактом и мостом через Барнаулку. Сделали это в связи с работами по расширению участка протяженностью 4,5 км.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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