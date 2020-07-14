15 июля на участке трассы Р-256 временно перекроют движение

Часть Чуйского тракта в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн утром 15 июля, сообщили в региональной ГИБДД.
Проезд для всех видов транспорта ограничат с 08:25 до 12:00 на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки – н.п. Новокраюшкино.
Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее спланировать маршрут объезда.
Напомним, что в Барнауле также перекрыли участок шоссе Ленточный бор. Закрытие коснулось полосы на въезд в краевую столицу между Южным трактом и мостом через Барнаулку. Сделали это в связи с работами по расширению участка протяженностью 4,5 км.
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