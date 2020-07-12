В Барнауле перекрывают участок шоссе Ленточный бор

Одну полосу шоссе Ленточный бор перекрывают в Барнауле с 12 июля, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.
Закрытие коснулось полосы на въезд в краевую столицу между Южным трактом и мостом через реку Барнаулку.
Это делают в связи с работами по расширению участка протяженностью 4,5 км. Основные работы планируют завершить осенью.
Замначальника "Алтайавтодора" Евгений Строганов уточнил, что после закрытия одной из полос в течение нескольких дней будет проводиться мониторинг интенсивности движения, после чего будет отрегулирована работа светофоров на пересечении с Южным трактом и улицей Кутузова для увеличения пропускной способности.
"С понедельника по этой дороге будет осуществляться только выезд из Барнаула, — уточнил Строганов. - Мы приняли решение не перекрывать трассу полностью и оставить одну полосу, чтобы снизить грузонапряженность в городе".
Как ранее писал amic.ru, на время ограничений движение общественного транспорта будет осуществляться по измененным маршрутам.
Комментарии
на въезд, а не на выезд.
схема на въезд перекрыта, пишут на выезд, чему верить? Понаберут по объявлениям