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22,5 тысячи жителей Барнаула останутся без горячей воды с 20 июля

, ИА "Амител"
Водоснабжение должны были отключить раньше, но сроки опрессовки сдвинули
Фото: mr-build.ru

Фото: mr-build.ru

Жители 153 зданий в Ленинском и Железнодорожном районах Барнаула с 20 июля останутся без горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний на трубопроводе, сообщает пресс-служба СГК.

Водоснабжение, согласно графику опрессовки, у них должны были прекратить еще раньше, но сроки ее начала сдвинулись.

"Под перенос сроков отключения горячей воды для гидравлических испытаний попали жители домов, расположенных на улицах Малахова, А. Петрова, Гущина, Г. Исакова, Северо-Западной и других, — уточнили в ресурсоснабжающей компании. — Несмотря на то что испытания здесь начнутся позже, это не должно отразиться на качестве и времени окончания работ: все ремонты, влияющие на подачу горячей воды, планируется завершить к 3 августа".

Как ранее писал amic.ru, с 13 июля специалисты СГК начали гидравлические испытания тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3.

Под проверку на прочность попадают 970 километров трубопровода. После завершения испытаний специалисты займутся устранением повреждений и проведением плановых ремонтов на тепловых сетях контура. Предполагается, что этот этап будет проходить до 3 августа. 

Горячая вода в домах будет отключена на весь период проведения работ. Проверить, попадает ли тот или иной дом под отключение, можно с помощью специальной карты. Воды нет у потребителей зеленого контура. Синим отмечены дома, в которых отключат воду с 20 июля.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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