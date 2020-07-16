В Центробанке предупредили россиян о росте цен

До конца 2020 года в России могут увеличиться цены на непродовольственные товары и услуги. Об этом сообщается в материалах Центрального банка.
Как сказано в докладе, повышение стоимости может произойти по причине эффекта отложенного спроса на фоне пандемии и влияния ослабления рубля в первом квартале 2020 года.
По прогнозам Центробанка, рост будет временным, а низкие цены на другие группы товаров сохранятся. Кроме того, до конца года ожидается постепенное повышение годовой инфляции.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика оказалась в состоянии застоя, который можно преодолеть только с помощью структурных реформ. По его мнению, в ближайшие годы России придется быстро уходить от нефтяной структуры в экономике, увеличивая расходы на науку, образование и медицину.
Комментарии
Да куда ещё то???
Нет ничего более постоянного чем временное.
Итак никто ничего не покупает из-за высоких цен. Увеличивайте дальше. Ближе Хабаровск.
Потрясающая "новость" от ЦБ, основная задача которого снижать покупательную способность рубля во имя благополучия валютных спекулянтов,которых раньше в СССР, сажали.
спасибо деду за победу
Ну хоть предупредили!
А то все дешевеет постоянно