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В Центробанке предупредили россиян о росте цен

, ИА "Амител"
По прогнозам регулятора, явление будет временным

До конца 2020 года в России могут увеличиться цены на непродовольственные товары и услуги. Об этом сообщается в материалах Центрального банка.

Как сказано в докладе, повышение стоимости может произойти по причине эффекта отложенного спроса на фоне пандемии и влияния ослабления рубля в первом квартале 2020 года.

По прогнозам Центробанка, рост будет временным, а низкие цены на другие группы товаров сохранятся. Кроме того, до конца года ожидается постепенное повышение годовой инфляции.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика оказалась в состоянии застоя, который можно преодолеть только с помощью структурных реформ. По его мнению, в ближайшие годы России придется быстро уходить от нефтяной структуры в экономике, увеличивая расходы на науку, образование и медицину.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

16.07.2020 13:11
- гость -

Да куда ещё то???

16.07.2020 13:14
Alex1976

Нет ничего более постоянного чем временное.

16.07.2020 13:14
- гость -

Итак никто ничего не покупает из-за высоких цен. Увеличивайте дальше. Ближе Хабаровск.

16.07.2020 13:25
Владимир В.

Потрясающая "новость" от ЦБ, основная задача которого снижать покупательную способность рубля во имя благополучия валютных спекулянтов,которых раньше в СССР, сажали.

16.07.2020 13:29
-гость-

спасибо деду за победу

16.07.2020 13:32
- гость -

Ну хоть предупредили!
А то все дешевеет постоянно

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