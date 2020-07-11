"Мы в застое". Глава Счетной палаты объяснил состояние экономики России

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который можно преодолеть только с помощью структурный реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщают РИА "Новости".
По его мнению, России в ближайшие годы придется быстро уходить от нефтяной структуры экономике, увеличивая госрасходы на науку, образование и здравоохранение. Кроме того, требуется реформа государственного сектора со снижением регуляторной нагрузки на бизнес.
Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое", — заявил Кудрин.
Как объяснил глава ведомства, основной причиной торможения стало непроведение достаточных структурных институциональных реформ, а экономика страны с 90-х годов выросла всего на 30%, что крайне мало по мировым меркам.
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