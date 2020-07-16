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Бийчане ругаются с кассирами из-за масок и записывают это на видео

, ИА "Амител"
Жительница наукограда специально обошла несколько магазинов и попыталась купить товары без средства защиты

Жители Бийска записали ряд видеороликов, где спорят с работниками магазинов, которые отказывают в продаже товаров из-за отсутствия маски. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Видеозапись под названием "Пандемический театр в Бийске" появилась несколько дней назад. Она представляет собой нарезку конфликтов из разных торговых точек города, в которых покупатели пытаются приобрести товар, не надев требуемое средство защиты. При этом в описании поясняется, что он должен показать "нарушения прав человека в торговых центрах".

В одном из роликов женщина попыталась убедить продавцов, что никакого указа губернатора не существует, и он является "фиктивной бумажкой". Однако аргумент не срабатывает и бийчанка меняет стратегию, начиная заявлять, что ношение маски запрещено ее религией. В итоге женщине не удалось убедить продавцов и ей пришлось уйти без покупок.

После та же жительница Бийска отправилась в другой магазин, где заявила, что "два дня не может покушать" и объяснила отказ надевать средство защиты аллергией.

Как ранее сообщал amic.ru, 10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко ужесточил масочный режим. Теперь магазинам и другим организациям запрещено оказывать услуги посетителям без масок, а в случае нарушения их ждет штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.07.2020 12:50
Как то так

Ну вот и на амите видео, дама прославилась, претендентка в Малахову съездить. Главное скандал устроить и ты "звезда" интернета.

16.07.2020 12:50
- гость -

Ну и дура! И всему краю это доказала.

16.07.2020 12:58
- гость -

С продавцами спорить бессмысленно. Магазин частная собственность и хозяин имеет право заставить вас при входе одеть хоть тапочки, шарфик и тулуп. А вот заходить ли и покупать что-то дело уже посетителя.

16.07.2020 13:01
!

ну ссылка на не подписанность это глупость, ссылаться надо на конституцию и всё, либо приостанавливайте её действие а это ЧС или ЧП, либо валите лесом. НО! про оферту это тоже спорно, потому как свобода предпринимательства, я могу не продавать никому ничего ))

16.07.2020 13:07
- гость -

Мне жалко продавцов, как-будто им самим нравится каждому делать замечания. Они на на работе и просто выполняют приказ руководства.

16.07.2020 13:12
Гость

Евреям тоже в своё время приказано было звезду на груди носить. Нам запретили все развлекательные мероприятия, нужно обязательно носить намордник. Люди очнитесь, из нас делают рабов.

16.07.2020 13:15
гость

Прикольное видео. Посмотрел все до конца, очень весело. Особенно когда персонал магазина охреневает. Удивило, что никто не вызвал полицию. Полиции трудней было бы объяснять, что статьи 20.6.1 КоАП не существует. Очень надеюсь, что девочка продолжит съемку таких же видеосюжетов, смотреть интересно

16.07.2020 13:20
Элен

Не понимаю зачем нужно скандалить с продавцами. Они люди подневольные, что хотят доказать скандалисты своим поведением? Убожество своё? Слабо устроить скандал директору магазина?

16.07.2020 13:31
- гость -

"хоть тапочки, шарфик и тулуп."
Нет.

Есть закон о защите прав потребителей. Ропотребнадзор- суд и лишения права на деятельность, а дальше можешь требовать свой тулуп.

16.07.2020 13:32
- гость -

16.07.2020 13:20
Элен

А директор магазина при чем? Он тоже нанятое лицо. Скажите уж тогда- собственнику магазина. Но и он должен выполнять распоряжения Роспотребнадзора.

16.07.2020 13:34
- гость -

Бесят продавцы, которые хотят казаться святее папы римского.
Начинают указывать как носить маску.
Маска есть? Есть, нахрен вам надо пытаться заставить носить её на носу или нет.
Боитесь заразиться? Сидите дома.

16.07.2020 13:36
Серёга

Боже сколько идиотов, которые не понимают смысла законов.....Поэтому всякие Томенки могут безнаказанно нарушать их права...Одно слово - ведут себя как рабы....

16.07.2020 13:39
Козел

гость 13:31
прежде чем писать хотя бы закон прочти! там четко написаны случаи при которых тебе могут отказать в продаже товара и указ губернатора (который является действующим нормативным актом) один из таких случаев. так что прежде чем фигней страдать оспорьте в суде указ а потом ходите по магазинам и качайте права!

16.07.2020 13:41
гость

Продавцам вообще плевать на маску, одна на видео грамотно ответила, у нее нет лишних 50 тысяч. Но это она ошиблась, на юридическое лицо - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Их сильно запугали и им эти проблемы действительно нахрен не нужны, идите в Роспотребнадзор и прокуратуру и там разбирайтесь

16.07.2020 13:42
- гость -

Сука! Провокатор!

16.07.2020 13:42
гость

Похоже на видюшки, где водители гаишникам права качают

16.07.2020 13:42
- гость -

16.07.2020 13:39
Козел
--------
Прежде чем писать чушь, нужно просто научиться читать, что я написал.
поэтому, прочитай и если есть хоть одна извилина в голове, то подумай ей о том при чем тут указ и мой комментарий.

Но, судя по всему, извилин, нет.

16.07.2020 13:44
- гость -

Молодцы, я принципиально не покупаю в намордочных магазинах - они не получают мои деньги

16.07.2020 13:47
В.Н.М.

Если власти ввели "масочный" режим,хотя официально карантин властями не введён(а это в свою очередь большие расходы),то магазинам предписано :обеспечить посетителей средствами дезинфекции.Но самое смешное в этой ситуации ,то что маски не являются гарантом от заражения,т.к. вирусы проходят сквозь маску,как нож сквозь масло.!!!!! И все это знают медики и всё же ЛОБИРУЮТ ношение бесполезных масок. Хотя сами защищаются дай боже.

16.07.2020 13:48
гость

Многим магазинам лучше недополучить немного денег от самых умных покупателей Бийска, чем выложить штраф от 500 тысяч до миллиона

16.07.2020 13:50
гость

16.07.2020 13:42
- гость -

Да, я тоже заметил, Козел не разобрался, вы об одном и том же писали

16.07.2020 13:55
- гость -

Терпеть не могу вот таких баб (которая снимает) с плохо скрываемой истерикой в голосе. Интересно какая религия ей запрещает носить маску?

16.07.2020 13:55
гость

Лобируют, это когда с этого бабки имеют, а тут на видео ей бесплатно предлагали маску, она сказала, что у нее аллергия. Про религию не проканало. Если бы на нее составили протокол и она бы в суде предъявила справку, что у нее аллергия, ей бы не выписали штраф 30 тысяч рублей. Но и магазину бы ничего не было, она же не предъявила им справку. В следующем видео ей надо сделать себе справку, интересно будет посмотреть

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