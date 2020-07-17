Ученые нашли причины аномальной жары в Сибири

Аномальная жара в сибирских регионах может быть связана с деятельностью человека. Об этом говорится в исследовании группы ученых-климатологов, опубликованном на сайте World Weather Attribution.
Специалисты из разных стран изучили изменение средней температуры в Сибири с января по июнь этого года и аномальную жару, зафиксированную в городе Верхоянске в Якутии.
"В обоих случаях мы обнаружили, что подобные события практически невозможны без изменения климата, вызванного деятельностью человека", – сделали вывод эксперты.
Они подчеркнули, что длительный период потепления в Сибири связан именно с антропогенным изменением климата. Кроме того, подобная затяжная жара – крайне редкое событие, которое происходит примерно раз в 130 лет.
Напомним, что в большинстве муниципальных образований Алтайского края из-за засухи объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии
Лето как лето.
Вспомните сколько месяцев горела тайга в Сибири и никто её не тушил. А теперь задумайтесь сколько деревьев выгорели и добавьте к ним сколько вырубили и вывезли в Китай. Было бы странно если бы климат не поменялся.
А чего вы хотели? Большой материк, внутриконтинентальные районы часто имеют большие градиенты по температурам. То жара, то холод, "золотую середину" наблюдать редко приходится. Единственное что может сгладить температурные экстремумы это воздушные массы с побережья, большие водоемы и леса. Воды тут много никогда не было а леса с завидным упорством сводят почти не проводя никакого лесовосстановление. Получите и распишитесь.
Воды тут много никогда не было
Было. Примерно 540 миллионов лет назад на южных территориях Алтайского края было море
17.07.2020 08:42
- гость -
Ага и миллионов через 50 опять будет.