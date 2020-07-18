Пора купаться. Сколько пляжей работают в Барнауле и какие там цены. Карта

Барнаул млеет от аномально жаркой погоды. И лучший способ провести выходные в такой ситуации – отправиться на пляж и окунуться в прохладную воду. И, наконец-то, именно так мы и можем сделать: в Барнауле официально разрешили работать шести пляжам. Итак, на сегодняшний день открыты:
1. Пляж "Городской" на острове "Помазкин";
2. Пляж "В парке" рядом со стадионом им. Смертина;
3. Пляж "Водный мир";
4. Пляж "Планета КУ" в Борзовой Заимке;
5. Пляж кемпинг-парка "Природа и человек" на oз. Пионерском;
6. Пляж "Бонус 21".
Amic.ru узнал, сколько стоит поход на пляж и как туда добраться. Всю информацию мы перенесли на карту ниже. Смотрите и отправляйтесь отдыхать.
Нажмите на оранжевые значки: сбоку появится информация о пляже.
Всего же в Алтайском крае официально открыли для купания 38 пляжей. Их список опубликован на официальном сайте регионального управления МЧС России.
Комментарии
С какой стати на Пионерском платный вход это не искусственный водоём
На городском пляже по головам отдыхающих катера гоняют с Заречья