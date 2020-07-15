38 пляжей открыли в Алтайском крае. Список

В Алтайском крае массово открывают пляжи, после того как губернатор подписал распоряжение о том, что в регионе следует разрешить их работу с соблюдением мер безопасности. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По результатам проверок специалистами в регионе разрешили работать 38 пляжам. В их число вошли шесть барнаульских ("Городской", остров "Помазкин"; "В парке", ул. Ленинградская, 7; "Водный мир", протока Оби; "Планета КУ", Борзовая Заимка; "Природа и человек", п. Кирова, oз. Пионерское; "Бонус 21", ул. Георгия Исакова, 149а).
Ранее amic.ru писал, что глава Алтайского края внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Одним из самых долгожданных послаблений стало открытие пляжей. Для этого необходимо иметь санитарно-эпидемиологические заключение о том, что территория и вода безопасны для отдыхающих.
Полный список открытых на 15 июля пляжей приведен ниже.
Комментарии
6 пляжей в Барнауле
Отлично! Вперед, к новым рекордам по заражению COVID! Выйдем на первое место по России!
А в рубцовске прчему не открыли не одного пляжа? Или здесь региональный оператор по отходам все загадил?
Не забудьте маски надеть, Томенко велел! Вот это усиление мер. В городе маски, а на пляж поезжайте толпами. Какой то бред у нас творится......
зачем закрывали? ковид поражает старших, они никогда на пляжи ваши не пойдут. заботьтесь о том, чтобы люди старшего поколения не заразились и ничего закрывать не надо было в принципе. см.опыт по карантину там, где сработали по уму: Швецию и Японию, где правительство ничего и никому не запрещало.
15.07.2020 13:56
- гость -
зачем закрывали? ковид поражает старших, они никогда на пляжи ваши не пойдут. заботьтесь о том, чтобы люди старшего поколения не заразились и ничего закрывать не надо было в принципе. см.опыт по карантину там, где сработали по уму: Швецию и Японию, где правительство ничего и никому не запрещало.
Чушь не пишите, посмотрите статистику, там много умирает и молодых тоже.
14:08 - гость -
казалось бы уже есть опыт пандемии, но находятся такие упоротые, как вы, которых ничему научить нельзя.
позволю высказаться о таких как вы: дураки всегда искренне, уверены в собственной правоте и знании всего на свете
И это правильно. Людям нужно оздоравливаться, иммунитет повышать. Как известно: Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!
15.07.2020 14:31
- гость -
Вот именно опыт той же Швеции и показывает как сильно они облажались и никакого коллективного иммунитета нет и не может быть. Это бред таких тупорылых как вы...