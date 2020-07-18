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Барнаул, который мы теряем. Вспоминаем исторические здания, пострадавшие от пожаров

, ИА "Амител"
Если время щадит памятники архитектуры в Барнауле, то огонь – нет
Дом купца Поскотинова в Барнауле / Фото: staslandia.ru

Дом купца Поскотинова в Барнауле / Фото: staslandia.ru

В ночь на 17 июля в Барнауле серьезный пожар произошел на территории сереброплавильного завода, с которого почти 300 лет назад началась история города. За эти годы Барнаул не раз сталкивался с разрушающими пожарами. Самый страшный произошел в 1917 году, когда сгорели 40 кварталов города. И даже сегодня огонь продолжает разрушать то, что досталось нам в наследство от старого Барнаула, не щадя ни обычные строения, ни исторические памятники. Amic.ru вспомнил самые знаменитые и значимые памятники архитектуры, которые уничтожило пламя.

Универмаг "Сухов и сыновья", ул. Мало-Тобольская, 36

Двухэтажное здание на пересечении улицы Мало-Тобольской и проспекта Социалистического построено в 1880 году. Оно принадлежало семье Суховых, которые были одной из богатейших предпринимательских династий в Барнауле. Самый известный ее представитель – купец первой гильдии Дмитрий Никифорович – торговал хлебом, держал свечной и кожевенный заводы, жертвовал большие суммы на благотворительность.

В конце XIX – начале XX века в здании располагался универмаг "Сухов и сыновья". В послевоенные годы в бывшем купеческом доме находились разные организации: изостудия, гастроном, канцелярский и продуктовый магазины, а также городское БТИ. 

В новогоднюю ночь с 1997 на 1998 год универмаг загорелся. Пожарные тушили его 15 часов. Огонь полностью уничтожил кровлю, перекрытия, все помещения исторического здания, а вместе с ними и архив БТИ. После происшествия памятник архитектуры никто не восстанавливал.

В 2017 году Фонд имущества Алтайского края решил найти зданию "хозяина". Объект выставили на аукцион за один рубль, а вот участок – за 20 млн рублей. Попытки продать памятник архитектуры были безуспешны до 2019 года. В мае, на очередном аукционе, здание за 6,8 млн рублей купил предприниматель Владимир Емелин. Он занимается производством сыров, молочной продукции и мороженого.

По условиям торгов бизнесмен должен починить крышу, восстановить водостоки, устроить отмостки, заняться внутренней отделкой и ремонтом. Однако пока работы так и не начались.

Торговый дом купца Морозова, ул. Ползунова, 31

Деревянный особняк на углу проспекта Социалистического и улицы Ползунова был частью усадебного комплекса купца Андрея Морозова. Во времена революции здесь размещался ресторан. В советский период – биржа труда, деловой клуб, швейная фабрика.

В постсоветское время особняк стал торговым домом. Помещения в нем арендовали магазины запчастей, сантехники, ритуальных принадлежностей, отдел для рыболовов и т.д. Здание попало в зону туркластера "Барнаул – горнозаводской город". В 2017 году, к открытию соседней пешеходной улицы Мало-Тобольской, его фасад обновили – окрасили в насыщенный зеленый цвет. 

Однако пожар 22 января 2018 года полностью уничтожил деревянный памятник архитектуры, оставив лишь груды углей. Несколько месяцев руины простояли нетронутыми, а в мае собственник – бизнесмен Глеб Юрьев – вывез остатки здания.

В тот же год краевое управление госохраны объектов культурного наследия предписало владельцу восстановить объект в 2019 году. Однако предприниматель заявил, что денег на отстройку здания у него нет. До сих пор на месте исторического объекта находится пустырь, огороженный забором.

Дом купца Поскотинова, ул. Мало-Олонская, 21

В 1910 году барнаульский купец Василий Поскотинов построил на берегу реки Барнаулки трехэтажное кирпичное здание для ведения торговли. Уже в 1917 году огонь пытался уничтожить дом (к слову, в тот год сгорели 40 кварталов города). Однако объект не был полностью разрушен, и его удалось восстановить. 

В 1933 году в здании открылся Барнаульский учительский институт (БУИ), в 1941 году – педагогический институт, а чуть позднее оборудовали госпиталь. С 90-х годов в доме купца Поскотинова находилась налоговая инспекция Центрального района.

Второй серьезный пожар произошел в 2002 году. Огонь уничтожил кровлю и деревянные перекрытия. Остались только кирпичные стены. Они выстояли только потому, что внутри, прямо в кладке, проходит кованый металлический пояс. 

Разрушенный объект принадлежит Росимуществу, однако ведомство не спешит его реставрировать. В 2019 году Алтайохранкультура даже подала в суд на Росимущество, требуя начать работы по восстановлению. Но здание до сих пор заброшено и продолжает разрушаться.

По оценкам барнаульских экспертов, на реставрацию уйдет несколько сотен миллионов рублей: для этого практически все здание придется разобрать по кирпичикам, а потом складываться заново. Ни Росимущество, ни частные инвесторы пока не готовы отдавать такие средства.

"Дом афганцев", пр. Комсомольский, 73б

История "дома афганцев" ведет к 1907 году. Двухэтажное кирпичное здание построили для городской больницы на пожертвования горожан и купцов. Именно с этого объекта начинается история краевой клинической больницы.

Еще в 1994 году здание отнесли в реестр памятников архитектуры регионального значения. С 2000-х годов на пр. Комсомольском, 73б, располагались военно-исторический отдел Алтайского государственного краеведческого музея, Алтайский краевой Союз общественных организаций ветеранов Чечни, клуб смешанных единоборств "Лидер".

6 февраля 2018 года в здании случился пожар. В нем погиб председатель алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни Василий Алексенко. Огонь также уничтожил второй этаж здания и крышу. Сгорели около 100 экспонатов музея, в основном фотографии и архивные материалы. Представители краевых властей так и не смогли уточнить причину пожара в здании, однако выделили на реставрацию 1,2 млн рублей. Объект восстановили, и сейчас в нем по-прежнему находится музей военной истории.

Проблема не только Барнаула

От огня страдают памятники архитектуры не только в Барнауле, но и в Бийске. В городе также много необычных и интересных зданий, которые остались после купеческой эпохи конца XIX – начала XX века. Одно из самых красивых – пассаж купца Фирсова, расположенный на углу улиц Льва Толстого и Захара Двойных.

Пассаж в 1907 году построил купец Андрей Фирсов. До революции на первом и втором этажах находились торговые залы, а часть помещений второго этажа занимали жилые комнаты приказчиков и склады. В 1918-1919 годах в этом здании читали лекции ученые и исследователи Алтайского народного университета, в том числе и Виталий Бианки. С 1926 года часть западного крыла стал занимать Госбанк. А во время Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь. После перестройки место Госбанка занял банк "Региональный кредит".

В 2007, в год своего столетия, пассаж едва полностью не сгорел. С тех пор финансирование из федерального и краевого бюджетов на реконструкцию не выделялось, а город начал поиск инвесторов.

В 2015 году здание было выставлено на аукцион, который выиграл бийский предприниматель Дмитрий Калинин. Он приобрел памятник архитектуры почти за 1,5 млн рублей и планирует восстановить здание, на что, согласно договору, у него есть 7 лет. Работы по реставрации начались в 2016 году, однако идут очень медленно.

Цифра

На территории Алтайского края 22 памятника архитектуры федерального значения и 612 памятников регионального значения.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.07.2020 07:20
Гость

"Бизнес" однако...Дорогая в центре земля...

18.07.2020 07:26
Босямбр

Никто эти памятники восстанавливать не будет по одной простой причине, нет денех.

18.07.2020 08:25
Пионер

Без федеральных денег никто восстанавливать не будет. А у Москвы таких ситуаций по стране сотни. Будут стоять стены, пока не разрушатся до опасного состояния, после этого их снесут, скорее всего.

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