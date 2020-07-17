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Пожар на барнаульской "Спичке". Что известно к этому часу?

, ИА "Амител"
Огонь уничтожил крышу исторического здания. Однако общественники считают, что его можно восстановить
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В ночь с 16 на 17 июля произошел пожар на территории бывшего Барнаульского сереброплавильного завода. Очаг возгорания тушили больше трех часов. Часть здания серьезно пострадала, но местные архитекторы считают, что все это можно восстановить. Что известно о пожаре и дальнейшей судьбе объекта к этому часу – читайте в материале amic.ru.

1
Что произошло?

Поздно вечером 16 июля на территории бывшей спичечной фабрики произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом одноэтажном здании по улице Мало-Олонской поступило в 23:01. К моменту прибытия пожарных полыхала деревянная кровля. Ликвидировать открытое горение удалось только в 00:12, однако чтобы полностью потушить огонь, потребовалось 3,5 часа. В итоге пострадало 180 кв.м строения.

2
Почему так долго тушили?

Побороть огонь оказалось не так-то просто.

"Здание очень сложное, старое. И крыша здесь как слоеный пирог (есть такое разговорное понятие у пожарных). За многолетнее использование здания при ремонте старую крышу не демонтировали, а, наоборот, надстраивали сверху. Поэтому сложность заключалась также и в разборе данного здания", – пояснил в интервью "Катуни 24" начальник 1-го пожарно-спасательного отдела ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ярослав Грабовский. 

Для бесперебойной подачи воды задействовали три пожарных гидранта. В условиях сильного задымления работало три звена газодымозащитной службы. Всего для борьбы с огнем привлекли более 40 пожарных и 12 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС.

3
Что пострадало от огня? 

Пожар уничтожил крышу и часть имущества, которое находилось в помещении. Его использовали  три мастерские, также здесь хранили инвентарь для проведения субботников.

Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседнее здание. "Благодаря героическим усилиям наших пожарных из огня удалось вытащить более 15 газовых баллонов. Также эвакуировали имущество граждан, которые использовали данное помещение для хранения автомобильной, мотоциклетной техники, оборудования и так далее", – рассказал Ярослав Грабовский. 

На странице архитектора Александра Деринга подписчики рассказали, что в пожаре сгорел весь инвентарь, использовавшийся для субботников, и триммер, на который все участники собирали деньги. 

4
Почему произошел пожар?

Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем. Однако при каких именно обстоятельствах произошел пожар и кто к этому причастен – неизвестно. Проводится пожарно-техническая экспертиза.

Общественники уже выразили сомнения по поводу того, что кто-то мог умышленно поджечь исторический объект. "Я склоняюсь к версии замыкания или неосторожного обращения с огнем", – написал общественник Евгений Кучинев. 

5
Что будет дальше?

Архитектор Александр Деринг сказал, что "Спичку" без внимания не оставят. По его словам, чего-то катастрофического не произошло. Ведь сгорела преимущественно кровля, а каменные стены – сохранились. Поэтому восстановить здание будет несложно, считает архитектор.

Однако для того чтобы это произошло, краевые власти должны пошевелиться, добавил Данил Дегтярев. То есть найти федеральные деньги, программы, другие возможности, чтобы ускорить проведение работ по реставрации.

Это будет нескоро. А пока, в ближайший субботник, активисты оценят фронт работ и начнут расчищать территорию.

6
Что раньше было в этом здании?

В XVIII-XIX веках здесь находился Барнаульский сереброплавильный завод. Это историческое предприятие в городе работало с 1744 по 1893 год. Можно сказать, что именно отсюда началось развитие Барнаула. Объект имеет статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. На территории 7,5 га расположено 17 зданий. В 1942 году на базе предприятия разместили эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрику, которая проработала до конца 90-х. Поэтому барнаульцы сейчас называют это место "Спичкой". 

 

Читайте также в сюжете: Пожар в барнаульской "Спичке"
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

17.07.2020 12:16
- гость -

Ликвидировать открытое горение удалось только в 00:12
________________

Проезжал в 00:23 и пожар полыхал с огромной силой. Что-то не стыкуется по времени.

17.07.2020 12:41
несведущий

проясните несведущему, а на каком основании находилось в здании имущество граждан, которые использовали данное помещение для хранения автомобильной, мотоциклетной техники, оборудования и так далее? там что склад?

17.07.2020 12:47
- гость -

12:41
несведущий
проясните несведущему, а на каком основании находилось в здании

Это уже к Герингу вопросы.

17.07.2020 13:06
Виктор

Если поджог ,а это несомненно,то надо искать кому то это надо!!!

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