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Женщина погибла в ДТП с лосем в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Животное внезапно выбежало на трассу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и лося произошло в ночь на 18 июля в Тальменском районе, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГИБДД Алтайского края.

Авария случилась на 137-м километре Чуйского тракта. 36-летний водитель Mitsubishi Outlander, движущийся в сторону Новосибирска, сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. От удара животное погибло, а автомобиль вылетел в кювет.

В результате происшествия до приезда скорой помощи также скончалась 29-летняя пассажирка Outlander. Сам водитель не пострадал.

Ранее в Горном Алтае погибла в ДТП 21-летняя жительница Барнаула. Тогда девушка не справилась с управлением и ее автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.07.2020 14:43
- гость -

Все подобные аварии одинаковы. То лось выскочил, то колхозник везёт телегу без габаритов, то пешеход идёт ночью по трассе, но проблема то одна летят туда куда не видят.

18.07.2020 14:54
- гость -

Если нет знака - Животные на дороге-то виноват тот кто его должен поставить.

18.07.2020 14:56
- гость -

но проблема то одна летят туда куда не видят.
__________________

Не всегда. Бывает и действительно внезапно появляется. Пару раз такое было, что лось выпрыгивал на дорогу из низкой обочины, т.е. его совершенно не видно было из-за того, что он внизу был.

18.07.2020 15:00
- гость -

Опасность там где лес у дороги.

18.07.2020 15:03
- гость -

Вчера в 23 часа на Попова возле Павловского какой-то лось на белой иномарке внезапно выехал на главную дорогу впереди удущего потока машин. Водитель на черной иномарке вовремя притормозил и ушел вправо, избежал аварии.

18.07.2020 16:03
Ольга

Вчера чуть не сбили с ребёнком на пешеходном переходе, куча молодёжи в машине болтают, на дорогу ноль внимания, заметили только когда проорали "куда прёшь лось или олень уже не помню".

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