Женщина погибла в ДТП с лосем в Алтайском крае

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и лося произошло в ночь на 18 июля в Тальменском районе, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГИБДД Алтайского края.
Авария случилась на 137-м километре Чуйского тракта. 36-летний водитель Mitsubishi Outlander, движущийся в сторону Новосибирска, сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. От удара животное погибло, а автомобиль вылетел в кювет.
В результате происшествия до приезда скорой помощи также скончалась 29-летняя пассажирка Outlander. Сам водитель не пострадал.
Ранее в Горном Алтае погибла в ДТП 21-летняя жительница Барнаула. Тогда девушка не справилась с управлением и ее автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.
Комментарии
Все подобные аварии одинаковы. То лось выскочил, то колхозник везёт телегу без габаритов, то пешеход идёт ночью по трассе, но проблема то одна летят туда куда не видят.
Если нет знака - Животные на дороге-то виноват тот кто его должен поставить.
но проблема то одна летят туда куда не видят.
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Не всегда. Бывает и действительно внезапно появляется. Пару раз такое было, что лось выпрыгивал на дорогу из низкой обочины, т.е. его совершенно не видно было из-за того, что он внизу был.
Опасность там где лес у дороги.
Вчера в 23 часа на Попова возле Павловского какой-то лось на белой иномарке внезапно выехал на главную дорогу впереди удущего потока машин. Водитель на черной иномарке вовремя притормозил и ушел вправо, избежал аварии.
Вчера чуть не сбили с ребёнком на пешеходном переходе, куча молодёжи в машине болтают, на дорогу ноль внимания, заметили только когда проорали "куда прёшь лось или олень уже не помню".