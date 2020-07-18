Реальные доходы россиян упали за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за второй квартал 2020 года упали на 8%, пишет Forbes со ссылкой на данные Росстата.
Как отмечает издание, это рекордное падение как минимум с начала 2013 года, а по старой методологии расчета такими темпами доходы граждан не снижались с 1999 года – тогда падение превысило 10%.
При этом в начале года данный показатель рос, и в первом квартале реальные доходы населения выросли на 1,2%. В целом же за полгода располагаемые доходы сократились почти на 4%.
Ранее аналитики озвучили сроки выхода российской экономики из кризиса. По их подсчетам, России на это потребуется как минимум четыре года, тогда как большинство других государств выйдут на докризисный уровень уже к 2022 году.
Комментарии
Друзья и знакомые говорят о падении доходов от 30 до 60%.
18.07.2020 12:25
- гость -
Ну это в реальности, а то ж статистика)))
И в падении вернулись на уровень 1999 года.
Выход России из кризиса бесконечный , получается.
Одна надежда,что Моисей свою паству 40 лет по пустыне водил - выжили.