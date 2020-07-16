Аналитики озвучили сроки выхода российской экономики из кризиса

Российской экономике потребуется не меньше четырех лет, чтобы выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, пишет Forbes со ссылкой на доклад Economist Intelligence Unit (EIU).
Как полагают аналитики, большинство государств начнут восстанавливаться уже в третьем квартале 2020 года, а на докризисный уровень они выйдут к 2022-му.
При этом России, наравне с Японией и Южной Африкой, на это потребуется как минимум в два раза больше времени. Прежних экономических показателей эти страны смогут добиться лишь к 2024 году.
При этом для российской экономики ситуация осложняется низкими ценами на энергоресурсы и серьезными структурными проблемами, которые были и до начала кризиса.
Международный валютный фонд прогнозирует потери 6,6% ВВП страны в этом году, тогда как официальный прогноз Минэкономразвития составляет 4,8%. Тем не менее это все равно ниже, чем у таких стран, как Германия (по прогнозу ВВП снизится на 7,8%), США (8%), Франция (12,5%) и Италия (12,8%).
Комментарии
этих "аналитиков" - в топку, осенью шарахнет по полной, в России дело осложняется разложением госуправления, никакого "восстановления" не будет в обозримом будущем
А через четыре года снова високосный год и нас всех снова фейсом об тейбл.
Как Советского Союза не стало, так у нас плстоянно кризис. И конца ему не предвидится.
Вот именно. Всегда кризис.