Жилые дома горят в частном секторе Барнаула

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На улице 2-й Степной в барнаульском поселке Восточный горят жилые дома, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные ГУ МЧС по Алтайскому краю.
На данный момент огнем охвачены два частных дома, площадь пожара, по данным ведомства, довольно большая. Из-за высокой плотности застройки есть угроза распространения пламени на соседние здания.
Очевидцы отмечают, что на место прибыли две пожарных машины и скорая помощь. Однако ообщений о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Напомним, что в ночь с 16 на 17 июля в Барнауле на территории бывшей спичечной фабрики произошел крупный пожар.
Комментарии
Самое интересное , что последнее время горит не старый фонд, а именно новый новострой.... что это? Не умение и не знание как правильно установить электропроводку?
Или качество электропроводки?
И качество материалов в том числе...