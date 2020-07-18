Суббота, 18 Июль, 16:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,71
€ 81,68
28°

765437 +6234
Обь
309см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Жилые дома горят в частном секторе Барнаула

, ИА "Амител"
Сообщений о пострадавших не поступало

Фото: vk.com/incident22

На улице 2-й Степной в барнаульском поселке Восточный горят жилые дома, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На данный момент огнем охвачены два частных дома, площадь пожара, по данным ведомства, довольно большая. Из-за высокой плотности застройки есть угроза распространения пламени на соседние здания.

Очевидцы отмечают, что на место прибыли две пожарных машины и скорая помощь. Однако ообщений о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 июля в Барнауле на территории бывшей спичечной фабрики произошел крупный пожар.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.07.2020 16:36
ГОСТЬ

Самое интересное , что последнее время горит не старый фонд, а именно новый новострой.... что это? Не умение и не знание как правильно установить электропроводку?

18.07.2020 16:38
- гость -

Или качество электропроводки?

18.07.2020 16:41
Гость

И качество материалов в том числе...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:29
Жилые дома горят в частном секторе Барнаула 3
16:05
Алтайский край вышел из пятерки регионов с наибольшим приростом заболевших COVID-19 0
15:37
Гражданина Индии ограбили в Барнауле 0
15:01
Стало известно, кому не подойдет вакцина от COVID-19 7
14:34
Женщина погибла в ДТП с лосем в Алтайском крае 6
14:00
Стипендии в России могут вырасти до уровня МРОТ 5
13:22
Четверо пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки 0
13:08
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч 17
12:59
Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса 4
12:30
В Барнауле снова проверили, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте 5
11:59
Реальные доходы россиян упали за три месяца на 8% 5
11:22
Водитель BMW попал в жесткое ДТП в Барнауле 5
10:52
Диетолог развеял миф о вреде чипсов 7
10:20
22 человека заболели коронавирусом в Республике Алтай за сутки 0
09:45
В Барнауле частично перекрыли движение транспорта по Красноармейскому проспекту 5
09:10
Успенский пост в 2020 году: когда наступит и что нельзя делать в эти дни 0
08:51
Пора купаться. Сколько пляжей работают в Барнауле и какие там цены. Карта 5
08:18
Телеведущая Юлия Барановская отдохнула на Телецком озере 2
07:51
Врач рассказал о том, как справляться с сонливостью на работе 7
07:18
Поймай за хвост. Что за комета приближается к Земле и как ее можно увидеть 1
07:08
Барнаул, который мы теряем. Вспоминаем исторические здания, пострадавшие от пожаров 11
06:51
Ольга Бузова показала подписчикам новые фотографии для Playboy 6
06:32
На водке и в виноградных листьях: как еще можно засолить огурцы? 2
06:02
Пекло и ни капли дождя. Какая погода ждет барнаульцев 18 июля 0
23:39
Такой день. Последствия пожара на "Спичке" и барнаульцы, которые хотят переехать 2
23:10
Водитель скорой помощи в Барнауле не может добиться теста на коронавирус 9
22:45
РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств 21
22:09
Жительницу Барнаула укусило странное и страшное насекомое 6
21:46
Пьяный барнаулец домогался до девочки на детской площадке 3
21:05
"Ощущение чуда". Американская журналистка рассказала о путешествии на Алтай 0
20:48
Почти 28 тысяч школьников сдали ЕГЭ в Алтайском крае 0
20:10
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске 1
19:39
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 110 0
19:10
Жительница алтайского села во время застолья выложила в интернет интим-фото знакомой 3
18:46
Полицейские проверили соблюдение масочного режима в автобусах Барнаула 27
18:09
Более половины жителей Барнаула готовы навсегда уехать из города 28
17:55
Расписание пригородных поездов с 23 июля изменят в Алтайском крае 0
17:43
Ученый предупредил о риске распространения бубонной чумы на границе России 1
17:30
Алтайский Сбербанк оценил рост онлайн-платежей в пандемию 0
17:20
В Алтайском крае автомобиль протаранил ограждение дороги и вылетел на тротуар 0
17:09
Барнаульский художник украсит многоэтажку портретом Германа Титова 8
16:59
Пьяный житель алтайского села из ревности зарезал свою сожительницу 2
16:48
Погода в Горном Алтае на выходных будет аномально жаркой 1
16:37
Вера Алентова рассказала о своем творческом пути в Барнауле 4
16:26
В Республике Алтай из-за проливных дождей водой снесло дамбу. Фото 2
16:15
Хрусть, шмяк и ням-ням. Как звучит полезный и вкусный фастфуд-обед для ребенка 2
15:58
Россияне смогут бесплатно получить гектар земли в Арктике 16
15:47
Оперштаб прокомментировал слухи о вспышке COVID-19 в Петропавловском районе 6
15:36
В Алтайском крае увеличилось число 100-балльников ЕГЭ 5
15:25
Ликбез по торговле. Бизнесменам расскажут, как правильно заниматься экспортом 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.