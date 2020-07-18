Асфальт провалился посреди дороги в Барнауле

Жители Барнаула сообщили об огромной дыре, образовавшейся посреди дороги в районе пересечения улиц Шукшина и Георгия Исакова. Об этом сообщается в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Один из очевидцев поделился снимками с места происшествия. На кадрах видно, что асфальт провалился прямо перед пешеходным переходом. Перед ямой инициативные граждане смастерили некое подобие конуса из камней.
Ранее жители краевой столицы сообщили о большой яме посреди проезжей части на въезде во двор в один из домов на Павловском тракте. Тогда автовладельцы отмечали, что до "новообразования" никому нет дела, и им приходится объезжать злополучный участок уже больше недели.
Комментарии
СГК роет яму, потом засыпает и тонкий слой асфальта. В яме грунт утромбовать надо, грунт проседает и полость образуется.
18.07.2020 19:40
- гость -
Это скорее всего из-за опрессовки.Очевидно там произошел порыв.