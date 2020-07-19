Алтайский край занял шестое место в России по суточному приросту больных COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 6109 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 771 546. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Напомним, что на 19 июля в Алтайском крае подтвердили 198 случаев заболевания. С данным показателем регион занимает шестое место в России по суточному приросту инфицированных.
Из больниц за прошедшие 24 часа выписали 3348 человек, а общее число выздоровевших составляет 550 344. С подтвержденным коронавирусом умерло еще 95 пациентов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 12 342 летальных исхода.
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