За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 198 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"Всего в крае инфицированных – 7382, выписаны по выздоровлению – 4675. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение – 2553 человека, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1112 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получает 1441 пациент", – говорится в сообщении.
По муниципалитетам новые случаи распределились так: Барнаул – 99, Бийск – 15, Рубцовск – 10, Ключевский район – 9, Славгород – 8, Новоалтайск – 6, Тальменский район –6, Кулундинский район – 5, Павловский район – 5, Первомайский район – 5, Алейск – 3, Алтайский район – 3, Белокуриха – 3, Заринск – 3, Петропавловский район – 3, Романовский район – 3, Рубцовский район – 3, Залесовский район – 2, Камень-на-Оби, Баевский, Благовещенский, Краснощековский, Курьинский, Родинский, Шипуновский район – по одному заболевшему.
Комментарии
Очень подозрительно. Только количество вызовов не скорой не уменьшается. И ковидные госпитали не пустуют.
Выписывают меньше, чем выявляют новых. А на лечение в больницах остаются столько же. Интересно где вновь заболевшие проходят лечение , дома?
Одна я не верю?
Одна я не верю?
Интересно где вновь заболевшие проходят лечение , дома?
Интересно, чем лечат в больницах) если парацетамолом и антибиотиками, то можно и дома лечиться. Или лекарство от ковида уже придумали?)
Интересно где вновь заболевшие проходят лечение , дома?
Вполне возможно что дома. Выявленные же не все тяжелые, в этой же статистике и бессимптомные , и с ОРВИ ( и таких большинство).Тяжелобольных на сегодня- 92. На ИВЛ- 25.
Уж симптомы сильно похожи на симптомы облучения радиацией. И легкие , и кашель,а была бы эпидемия - мы бы ее в очередях магазинов видели! Скрывается количество измерений в день, и месяц, только конечная цифра подается!
симптомы сильно похожи на симптомы облучения радиацией
Весь мир облучили? Ну неужели лично Путин, пролетая на стерхе...
Тесты закончились
Из Москвы отмашку дали, выздоравливаем,
симптомы сильно похожи на симптомы облучения радиацией. Скрывается количество измерений в день, и месяц, только конечная цифра подается!
Радиацией? Может вам стоит купить личный дозиметр?