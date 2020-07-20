Клинические испытания вакцины против COVID-19 прошли успешно

Национальный исследовательский центр эпидемиологии имени Гамалеи и Минобороны завершают клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го ЦНИИ военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
Добровольцев разделили на две группы. Одна получила компоненты вакцины 18 июня. Другой группе ввели первую часть инъекции 23 июня, а на 21-е сутки после этого – вторую. По словам Борисевича, испытания прошли успешно.
"Уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что после вакцинации у добровольцев образуются вируснейтрализующие антитела к возбудителю, – подчеркнул Борисевич. – Поэтому мы полагаем, что находимся на правильном пути, и в конечном итоге данный препарат будет внедрен в практику".
Все испытуемые чувствуют себя хорошо. Первую группу добровольцев выписали из больницы 15 июля, а вторую отпускают домой 20 июля. Специалисты продолжат наблюдать за ними, чтобы проследить состояние иммунитета.
Ранее amic.ru писал, что за исключением повышения температуры в первые дни после вакцинации, никаких признаков негативного воздействия препарата на организм не выявлено.
Кроме того, у добровольцев выросло эмоциональное напряжение, но специалисты связали это с длительной изоляцией от внешнего мира. Поэтому к работе привлекли психологов.
Комментарии
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Разработка вакцины — процесс трудоемкий и длительный, рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института РУДН Галина Кожевникова.
— Поэтому в ближайшие месяцы, а может, и год одобренной эффективной и безопасной вакцины мы можем не увидеть. Помимо этого, не стоит забывать о изменчивости вируса, которая может встать на пути создания профилактических препаратов, — заявила эпидемиолог.
Более того, есть вероятность, что сама вакцина станет дополнительной биологической угрозой, сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.— Сложность ее разработки связана с тем, что для коронавирусов возможен синдром антитело-зависимого усиления инфекции, то есть неправильно разработанный препарат может усугублять тяжесть болезни, — предупредил ученый.
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Эту опасность подтверждает и завкафедрой вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова. По ее словам, если применять пассивную иммунизацию (вакцинирование для профилактики и начальной стадии заболевания, когда организм еще не начал выработку собственных антител. — «Известия»), то это может усугубить ситуацию драматически.
— Существуют научные статьи, в которых есть информация по поводу антитело-зависимого усиления инфекции в отношении SARS (вирус атипичной пневмонии, 2002 год). Поэтому опасения оправданны. Я считаю, более оптимальной и безопасной будет вакцина рекомбинантная, разработанная с помощью генной инженерии, — пояснила эксперт.
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Кто бы сомневался в "успехе". Ну, есть желающие прививаться? Лично я пас)))