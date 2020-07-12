В России завершили испытания вакцины от коронавируса

Завершились испытания вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны. Как сообщают РИА Новости, тестирование проведено Сеченовским университетом совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Добровольцев разделили на две группы. Одна получила компоненты вакцины 18 июня. Другой группе ввели первую часть инъекции 23 июня, а на 21-е сутки после этого — вторую.
По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, испытания прошли успешно.
За исключением повышения температуры в первые дни после вакцинации, никаких признаков негативного воздействия препарата на организм не выявлено.
Кроме того, у добровольцев выросло эмоциональное напряжение, но специалисты связали это с длительной изоляцией от внешнего мира. Поэтому к работе привлекли психологов.
Сейчас все испытуемые чувствуют себя хорошо, заверил Лукашев. Первую группу добровольцев выпишут из больницы 15 июля, а вторую – 20 июля. За ними продолжат наблюдать специалисты, чтобы проследить состояние иммунитета.
Комментарии
.... она оказалась беспантовой?
Китайцев с базара на Космонавтов 59 притащили бы для опытов