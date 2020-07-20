Фура улетела в кювет в Барнауле

ДТП с участием фуры произошло 20 июля в Барнауле на улице Бриллиантовой, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Грузовой автомобиль иностранного производства опрокинулся в кювет.
"На улице Бриллиантовой лежит фура на боку, – рассказал барнаулец. – Водитель, скорее всего, не увидел край дороги и съехал в кювет".
О пострадавших ничего не известно. По словам другого местного жителя, грузовик уже вытянули на дорогу и поставили на колеса.
Ранее amic.ru писал, что женщина погибла в ДТП с лосем в Тальменском районе. Автомобиль, в котором она находилась, вылетел в кювет после столкновения с крупным животным.
Комментарии
Там все в ямах. Уснул наверное. Работают как рабы.
Прекрасную дорогу сделали! Полтора километра счастья велосипедиста. Но в некоторых местах столько асфальта напластовали, что кюветы глубокими стали.
Спасибо. Извините. В этом году не ездил там.