Барнаульский водитель "посадил" на капот курьера "Яндекс.Еды"

Фото: "Инцидент Барнаул"
Honda Fit и мопед столкнулись утром 20 июля в Барнауле. ДТП произошло на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна.
По предварительной версии, автомобиль под управлением 44-летнего мужчины врезался в мопед, за рулем которого находился 20-летний курьер службы доставки "Яндекс.Еда". Молодой человек получил небольшие телесные повреждения, помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась, сообщили amic.ru в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула.
Ранее amic.ru писал о том, что утром 20 июля на улице Бриллиантовой в кювет улетела фура. По словам очевидцев, водитель, скорее всего, "не увидел край дороги".
Комментарии
Мерзкий заголовок
Многие водители краёв не видят.