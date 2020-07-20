Грели чайник. Подробности взрыва газа в Барнауле

Фото: Amic.ru
Две женщины и мужчина пострадали в результате взрыва газа на ул. Глушкова, 3, в Барнауле. Как уже сообщал amic.ru, около 17:00 в воскресенье, 19 июля, взрывной волной в трехкомнатной квартире на втором этаже были выбиты окна и входная дверь. Некоторые вещи даже оказались на деревьях.
По словам одной из жительниц дома, соседи грели чайник: "Хорошо бабахнуло, чайник у них выкипел, газ потух, и кто-то закурил". Хлопок был слышен на всю округу, очевидцы рассказали, что сначала приняли взрыв за обычный шум за стенкой: "Думала, дверью кто-то громко хлопает, а оказалось, что взрыв газа в доме напротив".
Как ранее сообщали власти Барнаула, несущие конструкции и соседние квартиры повреждены не были. Эвакуация не потребовалась.
Комментарии
Взрывохлопок это называется теперь
А почему газовая труба заходит только в эту квартиру?
А кстати да, что за персональный ввод такой?
Попили чайку
Дома этой серии крепки. Кирпич. Стены 64 см. Устоит при любом землетресесении.