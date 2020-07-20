3 или 43? Роспотребнадзор и МЧС не сошлись в количестве открытых пляжей на Алтае

В Алтайском крае продолжают открывать пляжи, после того как губернатор подписал распоряжение о том, что в регионе следует разрешить их работу с соблюдением мер безопасности. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По результатам проверок специалистами в регионе разрешили работать 43 пляжам. В их число вошли шесть барнаульских ("Городской", остров "Помазкин"; "В парке", ул. Ленинградская, 7; "Водный мир", протока Оби; "Планета Q", Борзовая Заимка; "Природа и человек", п. Кирова, oз. Пионерское; "Бонус 21", ул. Георгия Исакова, 149а).
Пополнили список открытых пляжей еще пять мест для отдыха. Это пляжи "Лава" (Яровое, искусственные водоемы) и "Быть Добру" (Новичихинский район, село Новичиха, озеро Горькое), а также три пляжа на озере Горькое-Перешеечное в райцентре Егорьевского района – селе Новоегорьевское: "Золотая Рыбка", "Ивушка" и "Контакт".
До этого были открыты следующие пляжи:
При этом в краевом Роспотребнадзоре утверждают, что в Алтайском крае разрешение на работу получили лишь три пляжа. Об этом в ходе онлайн-брифинга 20 июля заявила руководитель отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания ведомства Елена Боброва. По ее словам, все разрешенные места для купания находятся в Барнауле. Это городской пляж на острове Помазкин, oзеро Пионерское в поселке Кирова и "Водный мир". По словам Бобровой, ни один пляж в крае за пределами Барнаула разрешения на работу не получал.
Комментарии
Осталось выявить еще кишечную палочку и прочую заразу и всё.
МЧС не открыли, а допустили к эксплуатации
Вчера моего сына с компанией в возрасте от 16 до 18 лет не запустили на городской пляж, который обеспечен охраной правопорядка и спасателями. "Детям" правоохранители заявили, что без родителей нельзя. Ребятам пришлось идти купаться на необорудованное для купания месте.
Это как?
14:37 Сначала вы ратуете за то, что 16-18 лбы - это дети, а когда, в соответствии с законом, "детушек" не пускают на пляж - возмущаетесь? Двуликие анусы!