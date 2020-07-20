Неизвестные сливали опасные отходы в алтайском селе

Загрязнение почвы опасными веществами и отходами обнаружили в Первомайском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"На земельном участке в селе Боровиха Первомайского района неизвестными лицами осуществляется слив жидких коммунальных отходов и иных опасных веществ, – уточнили в Следственном комитете. – Согласно экспертным заключениям, почва на данном участке земли имеет опасное загрязнение бактериями группы кишечной палочки, а также энтерококками".
По факту загрязнения окружающей среды следователи проводят процессуальную проверку. Они выясняют обстоятельства слива отходов и людей, причастных к этому.
Ранее amic.ru писал, что предприятие "Алтайкорм", которое оказалось в центре скандала из-за жалоб местных жителей на зловоние, возобновит работу с августа.
Руководство завода по переработке отходов боен и мясокомбинатов приобрело необходимое оборудование, чтобы не загрязнять природу и не досаждать жителям села Боровиха Первомайского района, где и ведется производство.
Комментарии
Порождает беспечность окружающих. Сливал не один день.