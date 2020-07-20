Выяснилось, за чей счет восстановят машины, пострадавшие из-за порыва трубы в Барнауле

Владельцам автомобилей, чьи машины пострадали в результате порыва трубы на улице Балтийской, компенсируют убытки за счет страховки Сибирской генерирующей компании, которая предусмотрена для таких случаев. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе компании.
"Гражданская ответственность компании застрахована за причинение вреда. В каждом случае будет проведена оценка причиненного ущерба. Возмещение будет производиться в порядке, установленном нормами действующего законодательства", – говорится в сообщении.
Как уже сообщал amic.ru, трубу с горячей водой прорвало в понедельник днем, 20 июля, на улице Балтийской у дома № 55 во время гидравлических испытаний на прочность и плотность. В результате несколько автомобилей, находящихся на парковке, получили различные повреждения.
Комментарии
различные повреждения? По-моему, повреждения все идентичные: выбило стекла, залило салон.
Забыли добавить "в судебном порядке"