Названа предварительная причина взрыва газа в Барнауле

Следователи назвали предварительную причину взрыва газа в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Глушкова в Барнауле.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, ЧП могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации газового баллона. Окончательный вердикт вынесут после проведения пожарно-технической экспертизы.
Следственные органы сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки они примут процессуальное решение.
Как ранее писал amic.ru, воздушно-газовая смесь воспламенилась днем 19 июля. В результате с ожогами госпитализировали в больницу трех человек.
Комментарии
Неожиданный поворот. Интересно, зачем людям газ в баллоне если к ним в квартиру заходит газ в трубе?