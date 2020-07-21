Автомобиль перевернулся после столкновения на перекрестке в Барнауле. Видео

21 июля в Барнауле на пересечении улиц Челюскинцев и Гоголя после столкновения перевернулся автомобиль, сообщает паблик Barnaul 22.
Инцидент произошел около 7:30 утра. По всей видимости, при повороте одна из иномарок не пропустила встречную машину, из-за чего та ударила ей по борту. В результате авто предполагаемого нарушителя ПДД перевернулось.
Как ранее сообщал amic.ru, 20 июля в Барнауле автомобиль наехал на мопед 20-летнего курьера службы доставки "Яндекс.Еда". Молодой человек получил небольшие телесные повреждения, однако помощь ему оказали на месте и госпитализация не потребовалась.
Комментарии
Дибилов все больше.
21.07.2020 11:31
- гость -
Хотел написать, что безграмотных много (про букву Е в слове, которое вы написали) и написал правильно - сообщение автоматом заблокировалось. Как говорится, "сначала не понял, а потом кааак понял!")))
с такими блокираторами дибилов все больше)))
Про таких, только через "И" писать, чтобы настоящих не обидеть.
Какую встречную машину? Олень хотел на красный проскочить. Не проскочил!..
а разве она не встречная?
а разве она не встречная?
она сбоку, перпендикулярная
А ни чего что на Гоголя Челюскинцев светофор 12 секунд!!?? Если прямо, то 4 машины и это при условии что первый на светофоре не тормозной водятел... если налево, то возможно одна и та уже на красный... Вот это маразм!
21.07.2020 13:08
гость
а позвольте докапаться, но она же все же не попутного направления - значит встречная
или так лучше:
...По всей видимости, при повороте одна из иномарок не пропустила перпендикулярную машину, из-за чего та ударила ей по борту...