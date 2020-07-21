9 тысяч пожаров произошло в Алтайском крае с начала года

С начала 2020 года в Алтайском крае уже произошло девять тысяч пожаров. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал глава ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.
По словам специалиста, 84% из общего количества пожаров происходят по причине неосторожного обращения с огнем.
Также Макаров добавил, что за шесть месяцев нынешнего года в регионе произошел 301 лесной пожар. В МЧС отметили, что это больше, чем в прошлом году. Вместе с тем увеличились и площади природных пожаров.
Ранее amic.ru писал о том, что из-за серьезного возгорания в Барнауле пять семей лишились крыши над головой. Сейчас людям нужна помощь.
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