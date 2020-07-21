В Алтайском крае бывшего арбитражного судью приговорили к семи годам строгого режима

Железнодорожный районный суд Барнаула признал виновным арбитражного судью Владислава Колесникова в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Суд установил, что в 2017 году Колесников рассматривал дело о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС по заявлению ОАО "Кубанка". За взятку в 800 тысяч рублей от представителя компании Колесников вынес незаконное решение о возмещении предприятию из бюджета более 25 млн рублей в качестве возврата якобы имевших место платежей.
Позднее решение отменили в апелляционном порядке, а факт взяточничества выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Расследование преступления велось региональным СУ СКР.
Как сообщил Telegram-канал "Алтайский сыр", виновный попросил дать "10 дней на реабилитацию", которая необходима ему из-за плохого состояния здоровья: на прошлых заседаниях он неоднократно терял сознание. При этом на суд Колесников приехал уже с вещами.
Колесникова приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 8 млн рублей. Кроме того, бывший судья лишен права занимать схожие должности сроком на три года. Решение в законную силу пока не вступило.
Как ранее сообщал amic.ru, ранее по этому делу осудили представителя ОАО "Кубанка", предложившего взятку должностным лицам, и еще одного арбитражного судью Руслана Тэрри, который был посредником в передаче денег. Первого приговорили к четырем годам условно со штрафом 75 млн рублей, а второго – к семи годами колонии строгого режима со штрафом 30 млн рублей.
Позднее Колесникова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила вменяемость бывшего арбитражного судьи.
Комментарии
кем они будут работать после освобождения, чтобы выплатить такие штрафы?
Объявят банкротом.
А Митя Колесников ему кем приходится?