В Барнауле легковушка столкнулась с автобусом. Пострадали женщина и двое детей

В Барнауле легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, сообщает "Инцидент Барнаул".
Авария произошла днем 21 июля на улице Балтийской, 73. В ДТП приняли участие ПАЗ под управлением 56-летнего водителя и Lada Largus, за рулем которой был 73-летний мужчина.
В результате столкновения пострадали несколько пассажиров автобуса – 35-летняя женщина, 12-летняя девочка и 7-летний мальчик. На данный момент им оказана медицинская помощь в городской больнице № 1.
Все подробности инцидента пока остаются неизвестными, по факту столкновения полиция проводит проверку.
Как ранее сообщил amic.ru, 21 июля в пригороде Барнаула пассажирский автобус наехал на пешехода, который, вероятно, переходил дорогу в неположенном месте.
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